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    • 28.10.2021 15:47
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    • 28.10.2021 15:57
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    Galatasaray'ın Rumen yıldızı Alexandru Cicaldau'dan iddialı sözler: Damga vurmak istiyorum

    Süper Lig'de ilk 10 hafta sonunda 17 puanla lider Trabzonspor'un 7 puan gerisinde kalan Galatasaray'da, performansıyla dikkat çeken Alexandru Cicaldau önemli açıklamalarda bulundu. Rumen yıldız iddialı konuşurken, "Oynayacağım futbolla bu büyük kulübün tarihine damga vurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray’ın Rumen yıldızı Cicaldau’dan iddialı sözler

    Rumen ekibi Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandru Cicaldau, Galatasaray'daki geleceği ile ilgili iddialı konuştu.

    Sarı-Kırmızılı kulübün kendisine önemli bir yatırım yaptığını ifade eden 24 yaşındaki Rumen yıldız, "Beklentilerin farkındayım. Her gün daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum. Oynayacağım futbolla bu büyük kulübün tarihine damga vurmak istiyorum" diye konuştu.

    Beşiktaş derbisinde attığı gole sevinemediğini dile getiren Cicaldau, "Benim için her zaman takımımın başarısı ön planda gelir. Kazanamayınca golümün hiçbir önemi yok.

        Aslında öne geçerek önemli bir avantaj yakalamıştık, ancak olmadı. Geçmişe takılıp kalamayız. Artık Gaziantepspor karşılaşmasına konsantre olmuş durumdayız.

        Taraftarımızın önünde galip gelerek, yeni bir çıkış yakalamak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu" ifadesini kullandı.

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