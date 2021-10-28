Sarı-Kırmızılı kulübün kendisine önemli bir yatırım yaptığını ifade eden 24 yaşındaki Rumen yıldız, "Beklentilerin farkındayım. Her gün daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum. Oynayacağım futbolla bu büyük kulübün tarihine damga vurmak istiyorum" diye konuştu.