CANLI YAYIN | Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sakaryaspor ile Karaköprü Belediyespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı, 28 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

Sakaryaspor: Fatih, Eyüpcan, İrfan, Can, Kaan, Azat, Arif, Mehmet, Hurşit, Umut, Kadir

Karaköprü Belediyespor: Fehmi, Fikret, Utku, Doğacan, Batuhan, Mehmet, Halil, Eyyüp, Oğuzhan, Emre, Kağan

SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı 28 Ekim Perşembe günü günü 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.