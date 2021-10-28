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    • Spor
    • 28.10.2021 15:28
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    • 28.10.2021 15:28
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    CANLI YAYIN | Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı A Spor'da kesintisiz olarak devam ediyor. Sakaryaspor evinde Karaköprü Belediyespor'u ağırlıyor. Saat 15.30'da başlayan karşılaşma A Spor ekranlarında naklen canlı şekilde yayınlanıyor. Maçın canlı yayınını takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz...

    CANLI YAYIN | Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sakaryaspor ile Karaköprü Belediyespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı, 28 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

    SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ
    Sakaryaspor: Fatih, Eyüpcan, İrfan, Can, Kaan, Azat, Arif, Mehmet, Hurşit, Umut, Kadir
    Karaköprü Belediyespor: Fehmi, Fikret, Utku, Doğacan, Batuhan, Mehmet, Halil, Eyyüp, Oğuzhan, Emre, Kağan

    SAKARYASPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
    Sakaryaspor - Karaköprü Belediyespor maçı 28 Ekim Perşembe günü günü 15:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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