Yeni MHK başkanı kim olacak? İşte kritik görüşme sonrası öne çıkan aday

RİVA'DA KONUŞULAN İSİMLER

Geçtiğimiz gün Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüplerin görüşmesinde yaşananlarla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre Mustafa Çulcu, kulüplerin ortak adayı olarak gündeme geldi. Ancak federasyon tecrübeli isme sıcak bakmadı.

Adaylar arasındaki Ufuk Özerten'in ismi de Fenerbahçe ve bazı kulüplerin karşı çıkması sonucu rafa kalktı. Aynı şekilde Kemal Dinçer'e özellikle Galatasaray cephesi karşı çıktı ve bu üç isim veto yedi.

Hürriyet'in haberine göre gündemdeki ilk adaylardan Bülent Yıldırım'ın başkanlığı da rafa kalkarken Yunus Yıldırım ismine TFF sıcak yaklaştı. Fakat kulüplerden muhalefet gelince tecrübeli isme de başkanlık kapısı kapandı.