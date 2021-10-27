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    • Spor
    • 27.10.2021 14:53
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    • 27.10.2021 15:32
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    BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçı | A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Nazilli Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor | CANLI

    Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında heyecan devam ediyor. BB. Erzurumspor ile Nazilli Belediyespor kozlarını paylaşıyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçını kazanan takım adını 4. tura yazdıracak.

    ASpor CANLI YAYIN

    BB. Erzurumspor - Nazilli Belediyespor maçı bugün saat 15.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak. Maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    BB. ERZURUMSPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI 11'LERİ

    BB. Erzurumspor: Mehmet Göktuğ, Emircan, Orhan, Gökhan, Ufuk, Estrela, Herolind Shala, Alican, Rosheuvel, Ahmet, Aaron Samuel

    Nazilli Bld.: Zekeriya, Mert Er, Sefa, Mete, Emre, Koray, Hasan, Ebu Sıddık, Berat, Hasan, Ahmet

    27 EKİM ÇARŞAMBA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

    13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)

    13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

    13.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)

    13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)

    13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)

    13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

    13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)

    13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)

    13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

    13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)

    13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Akdeniz Üniversitesi)

    14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

    14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

    14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

    14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)

    14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)

    14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır (Eskişehir Yeni)

    14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

    14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)

    14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

    14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka (Yeni Buca)

    14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)

    14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)

    14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

    14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

    15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

    18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)

    20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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