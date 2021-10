Rayo Vallecano - Barcelona canlı maç izle! La Liga: Vallecano - Barcelona maçı (Spor Smart) şifresiz, bedava, kesintisiz izle!

RAYO VALLECANO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan La Liga mücadelesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka TSİ saat 20:00'de başlayacak.

Maç aşağıdaki kanallarda ise şifresiz olarak yayınlanacak:

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.