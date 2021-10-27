Rayo Vallecano - Barcelona canlı maç izle! La Liga: Vallecano - Barcelona maçı (Spor Smart) şifresiz, bedava, kesintisiz izle!

El Clasico'da kendi evinde 2-1 mağlup olan Katalanlar bu mücadele ile yeniden çıkış yakalamak istiyor. Barça'da maç öncesi Araujo, De Jong, Dembele ve Pedri sakatlar arasında yer alıyor. Ev sahibi Rayo Vallecano'da ise Merquelanz dışında eksik bulunmuyor.