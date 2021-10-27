Rayo Vallecano - Barcelona canlı maç izle! La Liga: Vallecano - Barcelona maçı (Spor Smart) şifresiz, bedava, kesintisiz izle!

Rayo Vallecano - Barcelona maçı hakkında araştırmalar başladı. Karşılaşmayı yakından takip edecek futbolseverler maçın saati ve yayın tarihi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Rayo Vallecano - Barcelona maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Barcelona maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
RAYO VALLECANO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan La Liga mücadelesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka TSİ saat 20:00'de başlayacak.
Maç aşağıdaki kanallarda ise şifresiz olarak yayınlanacak:
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
La Lig'da 21 puanla Real Sociedad ilk sırada yer alırken maç eksiği bulunan Real Madrid 20 puanla ikinci sırada konumlandı.