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    • Spor
    • 27.10.2021 14:57
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    • 27.10.2021 14:57
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    Rayo Vallecano - Barcelona canlı maç izle! La Liga: Vallecano - Barcelona maçı (Spor Smart) şifresiz, bedava, kesintisiz izle!

    Rayo Vallecano - Barcelona maçı için nefesler tutuldu. La Liga'da ve Avrupa'da son dönemin en çetrefilli sezonlarından birini geçiren Barcelona, bu akşam Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Ligin 9. sırasında Barcelona yer alırken Rayo Vallecano 8. sırada yer alıyor. Peki, Rayo Vallecano - Barcelona maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Barcelona maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Rayo Vallecano - Barcelona canlı maç izle!

    Rayo Vallecano - Barcelona maçı hakkında araştırmalar başladı. Karşılaşmayı yakından takip edecek futbolseverler maçın saati ve yayın tarihi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Rayo Vallecano - Barcelona maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Barcelona maçı canlı nasıl izlenir, şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    RAYO VALLECANO BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Spor Smart ekranlarından canlı olarak izlenebilecek olan La Liga mücadelesi 27 Ekim 2021 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka TSİ saat 20:00'de başlayacak.

    Maç aşağıdaki kanallarda ise şifresiz olarak yayınlanacak:

    Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

    La Lig'da 21 puanla Real Sociedad ilk sırada yer alırken maç eksiği bulunan Real Madrid 20 puanla ikinci sırada konumlandı.

        BERCELONA - RAYO VALLECANO SON DURUM!

        Messi'nin gidişinin ardından üst üste puan kayıpları yaşayan ve bu sezon bir türlü işleri yoluna koyamayan Barcelona'da puan kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Son 6 maçında 3 yenilgi 3 galibiyet alan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya ligde ise Atletico Madrid ve Real Madrid'e kaybetti.

        El Clasico'da kendi evinde 2-1 mağlup olan Katalanlar bu mücadele ile yeniden çıkış yakalamak istiyor. Barça'da maç öncesi Araujo, De Jong, Dembele ve Pedri sakatlar arasında yer alıyor. Ev sahibi Rayo Vallecano'da ise Merquelanz dışında eksik bulunmuyor.
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        Haberler Spor Rayo Vallecano - Barcelona canlı maç izle! La Liga: Vallecano - Barcelona maçı (Spor Smart) şifresiz, bedava, kesintisiz izle!
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