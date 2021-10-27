Fenerbahçe'de Berisha krizi! Pereira'nın tercihleri Alman forveti mutsuz etti

Fenerbahçe'de gol atamayan forvet sorunu bitmek bilmiyor. Ali Koç Fenerbahçe yönetimini Aziz Yıldırım'dan devraldıktan sonra geride bıraktığı 4 yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh, Kemal Ademi, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mame Thiam, Mergim Berisha, Serdar Dursun ile birlikte toplam 13 tane forvet transferi yaptı.
Vedat Muriqi dışında tüm oyunculardan geriye ise hayal kırıklıkları kaldı... Bu sezon başında ise taraftarın forvet hasreti sonunda takıma katılan Alman golcü Mergim Berisha'da şu ana kadar bekleneni veremedi.
ROGON'UN PRENSİYDİ
Menajerlik şirketi Rogon'un transfer döneminin sonlarında Salzburg'dan Fenerbahçe'ye getirdiği ve transfer olduğu günlerde özellikle Almanya spor gündeminde bu transfer "Berisha nasıl Türkiye'ye gider" şeklinde yorumlandı.