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    • Spor
    • 27.10.2021 10:36
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    • 27.10.2021 11:09
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    Fenerbahçe'de Berisha krizi! Pereira'nın tercihleri Alman forveti mutsuz etti

    SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Sezon başında sarı-lacivertli ekibe transfer olan Alman golcü Mergim Berisha şu ana kadarki performansıyla sınıfta kaldı. Takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in haberine göre 10 haftada sadece 1 gol 1 asiste imza atan ismin, Pereira tarafından tercih edilmemesi, forma şansı bulduğunda ise kanatta oynatılması nedeniyle mutsuz olduğu öğrenildi.

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    F.Bahçe’de kriz! Pereira’nın tercihleri mutsuz etti

    Fenerbahçe'de gol atamayan forvet sorunu bitmek bilmiyor. Ali Koç Fenerbahçe yönetimini Aziz Yıldırım'dan devraldıktan sonra geride bıraktığı 4 yaz transfer döneminde Vedat Muriqi, Islam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew, Mevlüt Erdinç, Allahyar Sayyadmanesh, Kemal Ademi, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mame Thiam, Mergim Berisha, Serdar Dursun ile birlikte toplam 13 tane forvet transferi yaptı.

    Vedat Muriqi dışında tüm oyunculardan geriye ise hayal kırıklıkları kaldı... Bu sezon başında ise taraftarın forvet hasreti sonunda takıma katılan Alman golcü Mergim Berisha'da şu ana kadar bekleneni veremedi.

    ROGON'UN PRENSİYDİ
    Menajerlik şirketi Rogon'un transfer döneminin sonlarında Salzburg'dan Fenerbahçe'ye getirdiği ve transfer olduğu günlerde özellikle Almanya spor gündeminde bu transfer "Berisha nasıl Türkiye'ye gider" şeklinde yorumlandı.



        Ancak Fenerbahçe'ye gelen ve gol atmayı unutan isimler kervanına katılan bir diğer isim Mergim Berisha oldu. 2020/2021 sezonunda Salzburg formasıyla çıktığı 42 maçta 22 gol 11 asist ile 33 gole direkt katkı veren Almah golcü, Almanya Milli Takımı'na kadar yükseldi. Büyük umutlarla transfer edilen Mergim Berisha Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 8 maçta sadece 1 gol 1 asistlik katkı verdi.

        Pivot forvet olan oyuncunun Vitor Pereira tarafından sağ ve sol açık mevkilerinde oynatılması yıldız ismin gol yollarında etkisiz olmasına neden olarak gösterildi. Berisha'nın bu durumdan dolayı bir hayli mutsuz olduğu öğrenilirken, yıldız futbolcunun yakın çevresine yeteri kadar forma şansı bulamadığı için durumdan rahatsız olduğunu söylediği belirtildi. Antremanlardaki istek ve azmine rağmen Pereira'nın ileri 3'lüde sürekli farklı formasyonlar ve isimler denemesinden dolayı Berisha ligde Kasımpaşa maçından sonra Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında süre alamadı.

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