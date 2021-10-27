Fenerbahçe'de Berisha krizi! Pereira'nın tercihleri Alman forveti mutsuz etti

Pivot forvet olan oyuncunun Vitor Pereira tarafından sağ ve sol açık mevkilerinde oynatılması yıldız ismin gol yollarında etkisiz olmasına neden olarak gösterildi. Berisha'nın bu durumdan dolayı bir hayli mutsuz olduğu öğrenilirken, yıldız futbolcunun yakın çevresine yeteri kadar forma şansı bulamadığı için durumdan rahatsız olduğunu söylediği belirtildi. Antremanlardaki istek ve azmine rağmen Pereira'nın ileri 3'lüde sürekli farklı formasyonlar ve isimler denemesinden dolayı Berisha ligde Kasımpaşa maçından sonra Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında süre alamadı.

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