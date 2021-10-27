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    • Spor
    • 27.10.2021 10:12
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    • 27.10.2021 10:17
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    Fatih Terim Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası neler söyledi? İşte soyunma odasında yaşananlar

    Beşiktaş derbisinde öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim'in maç sonrası soyunma odasında futbolculara serzenişte bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Bu kadar pas hatası yaparsanız kazanamazsınız. Karşınızda Beşiktaş var. Bu maç bize hepinizin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" diye konuştuğu belirtildi.

    Terim derbi sonrası neler söyledi?

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu. Özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın, "Pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız, kazanamazsınız.

    Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve deplasmandayız. Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Mohamed'e çok kızgın olduğu belirtilen Terim'in, kaptanları bir araya toplayarak onlardan genç oyuncuları motive etmelerini isteyeceği ifade ediliyor.

    TAKIM HAKEMDEN ŞİKAYETÇİ
    Oyuncuların ise maçtan sonra hakemden şikayetçi oldukları öğrenildi. Derbinin hakemi Fırat Aydınus'un birçok pozisyonda Beşiktaş'tan yana tavır aldığını belirten Sarı-Kırmızılı oyuncular arasında, Nelsson'un ayak tarak kemiği ve dizinde problem bulunduğu, Kerem'in dudağının rakip tarafından patlatıldığı, Taylan'ın da ayak bileğinde sorun yaşadığı ileri sürüldü. Fanatik'in haberine göre oyuncular bu sıkıntılarını teknik heyete de iletmiş durumda.

        YÖNETİM AÇIKLAMA YAPABİLİR
        Galatasaray Yönetimi'nin de oyuncular ve teknik heyetten gelen hakem tepkisine katıldığı, özellikle taraftarların sosyal medyada kurduğu yoğun baskı sebebiyle, bir açıklama hazırlığının başladığı kaydedildi.

        Konu, yönetim kurulu toplantısının gündeminde görüşüldükten sonra, yönetimin net bir tavır takınacağı bildirildi.

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        Haberler Spor Fatih Terim Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası neler söyledi? İşte soyunma odasında yaşananlar
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