Fatih Terim Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası neler söyledi? İşte soyunma odasında yaşananlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş yenilgisi sonrası soyunma odasında oyuncularına serzenişte bulundu. Özellikle yenilen hatalı goller ve kaçan penaltı nedeniyle oldukça öfkeli olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın, "Pas oyunu oynamaya, topu ayağında tutmaya çalışan bir takımda bu kadar pas hatası yaparsanız, kazanamazsınız.
Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve deplasmandayız. Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Mohamed'e çok kızgın olduğu belirtilen Terim'in, kaptanları bir araya toplayarak onlardan genç oyuncuları motive etmelerini isteyeceği ifade ediliyor.
TAKIM HAKEMDEN ŞİKAYETÇİ
Oyuncuların ise maçtan sonra hakemden şikayetçi oldukları öğrenildi. Derbinin hakemi Fırat Aydınus'un birçok pozisyonda Beşiktaş'tan yana tavır aldığını belirten Sarı-Kırmızılı oyuncular arasında, Nelsson'un ayak tarak kemiği ve dizinde problem bulunduğu, Kerem'in dudağının rakip tarafından patlatıldığı, Taylan'ın da ayak bileğinde sorun yaşadığı ileri sürüldü. Fanatik'in haberine göre oyuncular bu sıkıntılarını teknik heyete de iletmiş durumda.