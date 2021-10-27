Fatih Terim Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası neler söyledi? İşte soyunma odasında yaşananlar

Sonuçta karşınızda Beşiktaş var ve deplasmandayız. Bu maç bize hepinizin sahada daha fazla sorumluluk alması gerektiğini gösterdi" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Mohamed'e çok kızgın olduğu belirtilen Terim'in, kaptanları bir araya toplayarak onlardan genç oyuncuları motive etmelerini isteyeceği ifade ediliyor.