Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı kaçıran Mostafa Mohamed: Amatörce bir harekette bulundum

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü derbide 2-1 yendi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64'te kaydettiği gollere engel olamadı. Mostafa Mohamed'in oyunun son bölümünde penaltı, geniş yankı uyandırdı.
79. dakikada Kerem'in yerden şutunda top, ceza sahasında Vida'nın elinden sekti. Hakem Fırat Aydınus, siyah-beyazlı oyuncunun meşin yuvarlağa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
TARAFTAR TEPKİLİ
81. dakikada oyuna yeni giren Mostafa Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çıkartıp gole izin vermedi. Penaltıyı Mısırlı oyuncunun kullanması tartışma yarattı. Galatasaray'da daha önce Belhanda ile Diagne, yine Diagne ile Sinan Gümüş saha içerisinde penaltı tartışmaları yaşamıştı.