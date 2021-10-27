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    • Spor
    • 27.10.2021 10:06
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    • 27.10.2021 10:06
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    Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı kaçıran Mostafa Mohamed: Amatörce bir harekette bulundum

    Beşiktaş maçında penaltıyı kaçıran Galatasaraylı Mostafa Mohamed, takım arkadaşlarından özür diledi. Büyük tepkiyle karşılaşan Mohamed, "Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi" dedi.

    Amatörce bir harekette bulundum

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düştüğü derbide 2-1 yendi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Cicaldau'nun 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Galatasaray, Cyle Larin'in 39 ve 64'te kaydettiği gollere engel olamadı. Mostafa Mohamed'in oyunun son bölümünde penaltı, geniş yankı uyandırdı.

    79. dakikada Kerem'in yerden şutunda top, ceza sahasında Vida'nın elinden sekti. Hakem Fırat Aydınus, siyah-beyazlı oyuncunun meşin yuvarlağa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

    TARAFTAR TEPKİLİ

    81. dakikada oyuna yeni giren Mostafa Muhammed'in şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı çıkartıp gole izin vermedi. Penaltıyı Mısırlı oyuncunun kullanması tartışma yarattı. Galatasaray'da daha önce Belhanda ile Diagne, yine Diagne ile Sinan Gümüş saha içerisinde penaltı tartışmaları yaşamıştı.

        Penaltıcı Cicaldau olmasına rağmen Mostafa Mohamed'in topu ısrarla alıp pozisyonu gole çevirememesi teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti. Deneyimli teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada "Penaltıcı bizde Cicaldau. Mostafa almış ben atacağım demiş.

        Geçen sefer ben ona kazanmak için çok da riskli bir maçta yine atmasını istedim. Orada oyuncum önemlidir ama burada bırakması lazımdı Alex'e. Sağlık olsun ne yapalım. Ama herkes ne yazılmışsa oraya, kim hangi görevdeyse onu yapması lazım" ifadelerini kullandı.

        Milliyet'in haberine gçöre, eleştirilerin odağındaki Mostafa Mohamed'den açıklama geldi. Takımın penaltıcısı olmamasına rağmen topun başına geçen ve değerlendiremeyen Mısırlı golcü özür diledi.

        Başta Cicaldau olmak üzere takım arkadaşları ve teknik kadrodan özür dileyen Mustafa, "Atacağıma çok inanmıştım. Amatörce bir harekette bulundum. Penaltıyı atsam maç berabere olacak ve belki kazanmak için daha da iştahlanacaktım. Bu yaptığım doğru değildi" dedi.

        Muhammed'in Beşiktaş maçında kaçırdığı penaltı üzerine teknik kadrodan takıma uyarı geldi. Takımın birinci penaltıcısının Cicaldou olduğu oyunculara anlatılırken, Rumen futbolcunun kendisini iyi hissetmemesi durumunda diğer opsiyonların değerlendirileceği futbolculara aktarıldı.
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