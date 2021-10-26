Fenerbahçe için Bordeaux'u reddetmişti! Forma yüzü göremedi! Burak Kapacak'ın büyük hayal kırıklığı

PEREIRA: BURAK'IN EKSİKLERİ VAR

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ise, Burak Kapacak'ın 1. Lig'den geldiği için eksiklerinin olduğunu ve bu eksikleri gidermeden forma vermeyi düşünmediğini belirtmişti.

Burak Kapacak'ın kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyen Pereira, "Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum" diye konuşmuştu.