Fenerbahçe için Bordeaux'u reddetmişti! Forma yüzü göremedi! Burak Kapacak'ın büyük hayal kırıklığı

Fenerbahçe'nin sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımda beklentilerin bir hayli altında kaldı ve hayal kırıklığı yarattı.
Yaz transfer döneminde Fransız ekibi Bordeaux'nun da transfer etmek istediği ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 1 milyon 350 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcunun, transfer dönemi bitene kadar lisansı çıkmamıştı. Fenerbahçe, Finansal Fair-Play kuralları gereği transferin son günlerinde artıya geçmiş ve sonrasında Burak Kapacak'a lisans çıkarmıştı.
"FENERBAHÇE'YE MORALİN BOZUK GELME İHTİMALİN YOK"
Taraftarların sahada yapacaklarını dört gözle beklediği genç futbolcu, transferinin ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirmişti.
Kapacak açıklamasında, "Aslında duygularımı anlatmak biraz zor. Biraz heyecanlıyım. Mutluyum ve çok huzurluyum. Aslında daha bir şey yapmadım. Uzun zamandır yapmayı bekliyorum. Güzel olacağını umuyorum. Zaten sahaya çıktığımda huzurlu oluyorum. Sabah gelirken çok mutlu oluyorum. Fenerbahçe'nin de bu konuda ayrı bir parantezi var ama futbola bakış açım o. Ben buraya keyifli, mutlu gelmek istiyorum. Zaten Fenerbahçe Kulübü'ne moralin bozuk gelme ihtimalin yok. Güzel gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.
PEREIRA: BURAK'IN EKSİKLERİ VAR
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ise, Burak Kapacak'ın 1. Lig'den geldiği için eksiklerinin olduğunu ve bu eksikleri gidermeden forma vermeyi düşünmediğini belirtmişti.
Burak Kapacak'ın kaliteli bir futbolcu olduğunu söyleyen Pereira, "Bazı oyuncuların biraz süreye ihtiyacı var. Mesela Burak Kapacak çok genç ve kaliteli bir oyuncu. Ama kendisi bir alt ligden, Bursaspor'dan geldi. Onun taktiksel anlamda bazı şeyleri anlayabilmesi için zamana ihtiyacı var. Ne zaman nasıl atak yapması ve savunma yapması gerektiğini bilmeli. Ben bu durumda bir oyuncuyu sahaya sürmeyi doğru bulmuyorum" diye konuşmuştu.