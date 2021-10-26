CANLI YAYIN | Altay - Belediye Derincespor A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay ile Belediye Derincespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Altay - Belediye Derincespor maçı, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI 11'LERİ

Altay: Cihan, Aka, Ceyhun, Rayan, Tolga, Thaciano, Paixao, Kazımcan, İbrahim, Deniz, Özgür

Belediye Derincespor: Taha, Efe, Kadir, Uğurcan, Melih, İlker, Ramazan, Tayfun, Berkay, Sercan, Mesut

ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Altay - Belediye Derincespor maçı 26 Ekim Salı günü 15.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.