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    • Spor
    • 26.10.2021 15:14
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    • 26.10.2021 15:14
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    CANLI YAYIN | Altay - Belediye Derincespor A Spor canlı izle

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçları başladı. Süper Lig'in yeni temsilcisi Altay, evinde Belediye Derincespor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşma saat 15.30'da başladı. Maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den de izleyebilirsiniz...

    CANLI YAYIN | Altay - Belediye Derincespor

    Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Altay ile Belediye Derincespor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli müsabakanın gününü ve yayıncısını merak ediyor. Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak Altay - Belediye Derincespor maçı, 26 Ekim Salı günü oynanacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte detaylar...

    ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI 11'LERİ
    Altay:     Cihan, Aka, Ceyhun, Rayan, Tolga, Thaciano, Paixao, Kazımcan, İbrahim, Deniz, Özgür
    Belediye Derincespor: Taha, Efe, Kadir, Uğurcan, Melih, İlker, Ramazan, Tayfun, Berkay, Sercan, Mesut

    ALTAY - BELEDİYE DERİNCESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
    Altay - Belediye Derincespor maçı 26 Ekim Salı günü 15.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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