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    • Spor
    • 26.10.2021 17:13
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    • 26.10.2021 17:13
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    Formula 1 ABD GP kırılma noktası mı? Max Verstappen ve Lewis Hamilton tekerlek tekerleğe, Sainz pit-stop mağduru, Ferrari ve McLaren kapışması

    Formula 1’de Türkiye’den sonraki durak Amerika Birleşik Devletleri oldu. 2021 Dünya Şampiyonası’nın 17. ayağı olan Austin aynı zamanda bir rekorla da Formula 1 tarihine geçti. 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan ABD GP’de COTA, 400 bin sporseveri ağırladı ve F1 tarihinin en kalabalık Grand Prix’si oldu. Ancak 2021 ABD GP’nin tarihe geçecek yanı sadece bu olmayabilir…

    Songül Soysal
    takvim.com.tr
    Formula 1 ABD GP kırılma noktası mı?

    Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile olan saat farkından dolayı antrenman turları, sıralama ve yarış gece saatlerine denk gelse de, hazzı bambaşka. Sadece 2 hafta öncesinde, pist canavarlarını canlı canlı izleyen, kimileri için çekilmez olan araçların seslerini duyan Türk sporseverler bu kez çayını, çekirdeğini alıp dizi yerine Austin'de koşulan ABD Grand Prix'sini izledi. Tıpkı benim de olduğu gibi yarış sonundaki podyum törenine izin verildiğini görünce kalbim kırılmadı değil. Malumunuz Türkiye Grand Prix'sini pandemi önlemleri nedeniyle seyirciler piste inememiş, podyum törenine kısıtlı bir kitle canlı tanıklık etmişti.

    Peki 400 bin kişiyi ağırlayarak Formula 1 tarihine geçen Circuit of The America (COTA)'da neler yaşandı? Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in şampiyonluk yarışını etkileyen tekerlek tekerleğe mücadelesi, Carlos Sainz'ın Ferrari pit-stoplarından nasibini 'yine' alması, Ferrari ve McLaren kapışması, hayal kırıklığı yaşayan Alpineler…

    Formula 1 2021 Dünya Şampiyonası'nın 17. Ayağı olan Amerika Grand Prix'sine kazanan Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Max Verstappen'in ardından podyuma 2. Olarak şampiyonluk yarışında olduğu, 7 kez dünya şampiyonu Britanyalı pilot Lewis Hamilton çıktı. 3. Sırada ise yine bir Red Bull pilotu olan Sergio Perez yer aldı. 5,5 kilometrelik Circuit of the America'da, 56 tur üzerinden yapılan yarış bu podyumdan çok çok daha fazlası.

        ŞAMPİYONLUĞUN KIRILMA NOKTASI MI?

        ABD'de gülen taraf olan Max Verstappen, en yakın rakibi Lewis Hamilton ile olan puan farkını 12'ye çıkardı. Farkı 12 puana çıkaran Verstappen'in eli şimdilik kuvvetli. Amerika'da alınacak puanların, Hamilton'ı 8. Şampiyonluktan edip etmeyeceğini, Verstappen'e ilk şampiyonluğunu getirip getirmeyeceğinin yanıtı ise kalan son 5 yarışta belli olacak.

        Yarışa pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın muhteşem startı sonrası liderliği kaybetti. Geçen sezon Mercedes takımının uyguladığı erken pit-stop zarını bu kez Red Bull attı ve Verstappen 11. Turda pit-stop yaptı. Boğaların erken pit-stop stratejisi sonuç verdi. 14. Turda pit-stop yapan Hamilton, Verstappen'in peş peşe gelen hızlı turları sonrası liderliği kaybetti. Ta ki 30. Tura kadar.

        30. turda Red Bull'dan ikinci bir pit-stop geldi ve bu sırada Hamilton liderliği geri aldı. Bu liderlik 37. Tura kadar sürdü. Bu turda pit-stop sırası Hamilton'daydı. Pit dönüşü ise Verstappen ile Hamilton arasında fark 9 saniyeydi. Hamilton yeni lastikleriyle farkı eritmeye başlayınca yarışın son turları ikili arasındaki büyük rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.

            Verstappen konumu korumakta, Hamilton Verstappen'e yetişmek için zorlandığı bu anlarda sporseverler hop oturup hop kalktı. Farkın zaman zaman 1 saniyeye indiği yarışı Max Verstappen kazandı.

            SCHUMACHER ETKİSİ

            Hamilton ile Verstappen'in son turlardaki nefes kesen mücadelesine damga vuran olaylardan biri de Haas pilotu Mick Schumacher'in, Verstappen'i bir süre ardında tutuması oldu.

            Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher çaylak sezonunu Haas takımında geçiriyor. Genç pilotu en iyi sonucu Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarında ikinci seansa kalmak…

            ABD GP'nin en çok konuşulan anlarından birinde Schumacher'in imzası var. Verstappen ile Hamilton'ın liderlik için kapıştığı son turlarda, yarışı önde götüren Verstappen dikiz aynalarında Hamilton'ın yoğun baskısı altındaydı. İki pilotun sondan bir önceki turda önlerinde, tur bindirdikleri Mick Schumacher vardı. Mick Schumacher bu anlarda yol vermek yerine, Verstappen'i bir süre arkasında tuttu. Schumacher'in yol vermekte geç kalması, Verstappen'i öfkelendirdi ancak bu durumu lehini kullandı. Genç Schumacher'in yoldan çekilmekte geç kalması aynı zamanda Verstappen için bir koridor yaratmak, DRS aktive etmek ve bunu Hamilton'dan kaçış için kullanmak demekti. Nitekim öyle de oldu…

            Yarış sonunda Schumacher yanlış bir şey yapmadığını söyledi. Yanlış mı doğru mu bilinmez ama iki şampiyonluk adayının kaderini etkilediği kesin.

            Bir sonraki durak Meksika olacak. Rusya'da şapkadan tavşan çıkaran Max Verstappen'in (Rusya GP'de yarışa son sıradan başlamış ve 18 sıra birden yükselip yarışı 2. Sırada tamamlamıştı) Arap Yarımadası'na gitmeden önce Meksika ve ardından Brezilya'da yüzünün gülmesi gerek. Çünkü Arap Yarımadası'ndaki pistlerin, rekabet halinde olduğu Mercedes'lere daha uygun olduğu belirtiliyor.

                Sezonu kim şampiyon kapatır önümüzdeki yarışlar gösterecek. Ancak bir gerçek var ki Formula 1 severlerin uzun zamandır böylesi bir şampiyonluk mücadelesine hasret kalmıştı. Zirvede bunlar olurken diğer bir yandan da Ferrari ve McLaren'in 3.lük mücadelesi görülmeye değer.

                CARLOS SAINZ YİNE PIT-STOP MAĞDURU

                Scuderia Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz yine Ferrari pit ekibinin mağduru oldu… Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari zor dönemler geçiriyor. Bir önceki yıla göre daha pozitif bir tablo çizseler de şampiyonluk yarışının içinde değiller. McLaren'le üçüncülük yarışında olan Ferrari'nin pit-stopları artık dillere pelesenk oldu. Muhtemelen bunun kahrını en çok çeken pilotları da Carlos Sainz.

                Bir önceki yarış olan Türkiye Grand Prix'si ve sonrasında yapılan Amerika Grand Prix'si, Ferrari'nin fiyasko olan pit-stoplarına birer örnek ama ilk değil. Eski takımı McLaren pilotlarıyla girdiği mücadelenin seyir keyfi hayli yüksekti. Tabi ki durum Sainz için pek keyifli değil. Aynı zamanda Daniel Ricciardo ile olan mücadelesinde temas yaşayan Sainz, Ricciardo'nun bu teması bilerek yaptığı düşünüyor. Pit ekibinin fiyaskosu hakkında ise şu sözleri kullandı:

                    "Pit stop bize pahalıya patladı. Pit stop stratejisini, iyi bir pit stopla tamamlayamadık. Arka arkaya iki veya üç kötü pit stopumuz vardı... Fakat durum bu."

                    Takımlar puan sıralamasında McLaren ile Ferrari arasındaki puan farkı 4.5, McLaren şimdilik önce. İki köklü takım arasındaki üçüncülük savaşı ne olur bilinmez ama 2022 için Ferrari'nin sıkı çalıştığı ve iyi bir araç ürettiği biliniyor.

                    FORMULA 1 2021 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA TAKIMLARDA PUAN DURUMU

                    Hem şampiyonluk hem de üçüncülük için yakın seyreden puan tablosu, geriye kalan 5 yarışta heyecanı en üst seviyeye çıkaracak.

                    BİR SONRAKİ DURAK MEKSİKA

                    F1 2021 Dünya Şampiyonası'nda sıradaki durak Meksika. 5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlecek antrenman turları, sıralama ve yarış saatleri ise Türkiye saatiyle şöyle;

                    -5 Kasım Cuma; 1. antrenman; 20.30-21.30

                    -6 Kasım Cumartesi; 2. antrenman; 00.00-01.00

                    3. antrenman; 20.00-21.00

                    Sıralama; 23.00-00.00

                    -7 Kasım Pazar; Yarış; 22.00-00.00
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                    Haberler Spor Formula 1 ABD GP kırılma noktası mı? Max Verstappen ve Lewis Hamilton tekerlek tekerleğe, Sainz pit-stop mağduru, Ferrari ve McLaren kapışması
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