Formula 1 ABD GP kırılma noktası mı? Max Verstappen ve Lewis Hamilton tekerlek tekerleğe, Sainz pit-stop mağduru, Ferrari ve McLaren kapışması

Peki 400 bin kişiyi ağırlayarak Formula 1 tarihine geçen Circuit of The America (COTA)'da neler yaşandı? Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in şampiyonluk yarışını etkileyen tekerlek tekerleğe mücadelesi, Carlos Sainz'ın Ferrari pit-stoplarından nasibini 'yine' alması, Ferrari ve McLaren kapışması, hayal kırıklığı yaşayan Alpineler…