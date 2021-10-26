Formula 1 ABD GP kırılma noktası mı? Max Verstappen ve Lewis Hamilton tekerlek tekerleğe, Sainz pit-stop mağduru, Ferrari ve McLaren kapışması

Yarış sonunda Schumacher yanlış bir şey yapmadığını söyledi. Yanlış mı doğru mu bilinmez ama iki şampiyonluk adayının kaderini etkilediği kesin.

Bir sonraki durak Meksika olacak. Rusya'da şapkadan tavşan çıkaran Max Verstappen'in (Rusya GP'de yarışa son sıradan başlamış ve 18 sıra birden yükselip yarışı 2. Sırada tamamlamıştı) Arap Yarımadası'na gitmeden önce Meksika ve ardından Brezilya'da yüzünün gülmesi gerek. Çünkü Arap Yarımadası'ndaki pistlerin, rekabet halinde olduğu Mercedes'lere daha uygun olduğu belirtiliyor.