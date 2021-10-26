Formula 1 ABD GP kırılma noktası mı? Max Verstappen ve Lewis Hamilton tekerlek tekerleğe, Sainz pit-stop mağduru, Ferrari ve McLaren kapışması

Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile olan saat farkından dolayı antrenman turları, sıralama ve yarış gece saatlerine denk gelse de, hazzı bambaşka. Sadece 2 hafta öncesinde, pist canavarlarını canlı canlı izleyen, kimileri için çekilmez olan araçların seslerini duyan Türk sporseverler bu kez çayını, çekirdeğini alıp dizi yerine Austin'de koşulan ABD Grand Prix'sini izledi. Tıpkı benim de olduğu gibi yarış sonundaki podyum törenine izin verildiğini görünce kalbim kırılmadı değil. Malumunuz Türkiye Grand Prix'sini pandemi önlemleri nedeniyle seyirciler piste inememiş, podyum törenine kısıtlı bir kitle canlı tanıklık etmişti.
Peki 400 bin kişiyi ağırlayarak Formula 1 tarihine geçen Circuit of The America (COTA)'da neler yaşandı? Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in şampiyonluk yarışını etkileyen tekerlek tekerleğe mücadelesi, Carlos Sainz'ın Ferrari pit-stoplarından nasibini 'yine' alması, Ferrari ve McLaren kapışması, hayal kırıklığı yaşayan Alpineler…
Formula 1 2021 Dünya Şampiyonası'nın 17. Ayağı olan Amerika Grand Prix'sine kazanan Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Max Verstappen'in ardından podyuma 2. Olarak şampiyonluk yarışında olduğu, 7 kez dünya şampiyonu Britanyalı pilot Lewis Hamilton çıktı. 3. Sırada ise yine bir Red Bull pilotu olan Sergio Perez yer aldı. 5,5 kilometrelik Circuit of the America'da, 56 tur üzerinden yapılan yarış bu podyumdan çok çok daha fazlası.