Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük liginde namağlup olan 5 takımdan biri konumunda

Süper Lig'de geride kalan 10 maçta aldığı 7 galibiyet ve 3 beraberlikle namağlup şekilde yoluna devam eden Trabzonspor, Avrupa'nın 5 büyük liginde bunu başarabilen 5 takımdan biri oldu. Bordo- Mavililer dışında Avrupa'nın 5 büyük liginde İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da bunu başarabilen 4 takım daha yer alıyor. Trabzonspor, Freiburg, Liverpool, Napoli ve Milan ile bu unvanı korumayı başaran 5. takım oldu. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ilk 10 haftalık bölümünde 12 puan toplamıştı. Bordo-mavililer, bu sezon ise 24 puan elde ederek 12 puanlık bir fark oluşturdu.