Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisini Moskova’daki gibi etap etap oynamayı planladı

UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir periyot çizerek Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta liderliğe uzanan Galatasaray'da hedef; Süper Lig'de farkını ortaya koymak. G.Saray derbide Beşiktaş'a nazaran daha az baskı hissediyor.