Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisini Moskova’daki gibi etap etap oynamayı planladı

    Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde takımına Lokomotiv Moskova maçının taktiğini uygulatacak. Cimbom'un derbide acelesi olmayacak! Bekle-durdur-vur taktiğiyle ezeli rakibini avlamaya çalışacak.

    Bekle durdur vur

    UEFA Avrupa Ligi'nde muhteşem bir periyot çizerek Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grupta liderliğe uzanan Galatasaray'da hedef; Süper Lig'de farkını ortaya koymak. G.Saray derbide Beşiktaş'a nazaran daha az baskı hissediyor.

    ASLAN SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
    Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta yine acele etmeyecek.

    Fatih Terim, karşılaşmayı aynı Moskova'daki gibi etap etap oynamayı planlıyor.

        ASLAN'DA HERKESİN ÖZGÜVENİ TAM
        Galatasaray Moskova'da uyguladığı- bekle-durdur-vur taktiğiyle ezeli rakibi Beşiktaş'ı avlamaya çalışacak.

        Bu taktikle Avrupa'da alınan başarılı sonuçlar takımın özgüvenini arttırmış durumda.

        MORUTAN'A KRİTİK GÖREV
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derlisinde en kritik görevi Rumen yıldız Morutan'a verdi. Morutan'dan oyun kurucu kanat görevini yerine getirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ters kanattan gelecek ataklarda da oyuncusunu sürpriz golcü olarak kullanmayı planlıyor.
            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Spor Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisini Moskova’daki gibi etap etap oynamayı planladı
                SON DAKİKA