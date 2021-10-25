Galatasaray'da Fatih Terim, Beşiktaş derbisini Moskova’daki gibi etap etap oynamayı planladı

ASLAN SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta yine acele etmeyecek.
Fatih Terim, karşılaşmayı aynı Moskova'daki gibi etap etap oynamayı planlıyor.
ASLAN SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Beşiktaş derbisiyle galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Sarı-kırmızılılar, zorlu maçta yine acele etmeyecek.
Fatih Terim, karşılaşmayı aynı Moskova'daki gibi etap etap oynamayı planlıyor.
ASLAN'DA HERKESİN ÖZGÜVENİ TAM
Galatasaray Moskova'da uyguladığı- bekle-durdur-vur taktiğiyle ezeli rakibi Beşiktaş'ı avlamaya çalışacak.
Bu taktikle Avrupa'da alınan başarılı sonuçlar takımın özgüvenini arttırmış durumda.
MORUTAN'A KRİTİK GÖREV
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derlisinde en kritik görevi Rumen yıldız Morutan'a verdi. Morutan'dan oyun kurucu kanat görevini yerine getirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ters kanattan gelecek ataklarda da oyuncusunu sürpriz golcü olarak kullanmayı planlıyor.
Terim, Morutan'ı son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu ve vatandaşı Cicaldau ile birlikte kullanacak.
MOHAMED GOL İÇİN HAZIR KITA
Galatasaray'da morali en yüksek oyunculardan birisi de Mustafa Mohamed. Eski formuna çok yaklaşan Mısırlı santrfor Beşiktaş ağlarını sarsmak istiyor.
SON İDMAN NEF'TE
Galatasaray derbinin son idmanını taraftara açık olarak NEF Stadyumu'nda yaptı.