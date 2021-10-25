Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a 'Larin' eleştirisi: "Arka direğe nasıl önlem almazsın"





"LARIN HEP ARKA DİREKTE NASIL ÖNLEM ALMAZSIN"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Usta yorumcu "Larin hep arka direk. Arka direğe nasıl önlem almazsın! Demek ki iyi analiz etmiş teknik ekiptekiler." dedi.