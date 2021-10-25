Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a 'Larin' eleştirisi: "Arka direğe nasıl önlem almazsın"

Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın golleri Galatasaray adına 35. dakikada Cicaldau'dan gelirken, Beşiktaş 39' ve 64'te Larin ile galibiyeti buldu.
MOHAMED PENALTI KAÇIRDI
Öte yandan Beşiktaşlı Vida'nın kola çarpan top sonrası Galatasaray penaltı kazandı ancak Mostafa Mohamed, 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.
Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 17 puanla 8. sırada yer aldı.