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    • Spor
    • 26.10.2021 00:21
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    • 26.10.2021 00:40
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    Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a 'Larin' eleştirisi: "Arka direğe nasıl önlem almazsın"

    Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Larin hep arka direk. Arka direğe nasıl önlem almazsın!" Galatasaray teknik ekibini eleştirdi.

    Toroğlu’ndan Galatasaray’a Larin eleştirisi

    Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Maçın golleri Galatasaray adına 35. dakikada Cicaldau'dan gelirken, Beşiktaş 39' ve 64'te Larin ile galibiyeti buldu.



    MOHAMED PENALTI KAÇIRDI
    Öte yandan BeşiktaşVida'nın kola çarpan top sonrası Galatasaray penaltı kazandı ancak Mostafa Mohamed, 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.



    Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 20'ye çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Galatasaray ise 17 puanla 8. sırada yer aldı.
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        Haberler Spor Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a 'Larin' eleştirisi: "Arka direğe nasıl önlem almazsın"
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