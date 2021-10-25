Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game göndermesi: Oyuncu elendi

Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı Larin golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin de Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtardı. Maçtan sonra sosyal medya paylaşımları geceye damga vurdu.
Oyuncu elendi. pic.twitter.com/A9TxTACkSf— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021
SQUID GAME GÖNDERMESİ
Siyah-beyazlıların son paylaşımında ise son dönemin popüler dizisi Squid Game yer aldı.
Yapılan video paylaşımında Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi.
Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.