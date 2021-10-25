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    • Spor
    • 26.10.2021 00:34
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    • 26.10.2021 00:56
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    Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game göndermesi: Oyuncu elendi

    Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 2-1'le geçerken siyah-beyazlılar maç sonu Twitter hesabından Squid Game göndermesi yaptı. Galatrasaraylı futbolcuların yenilen ilk golden sonra son günlerin popüler dizisi Squid Game'deki gibi elendiğinin gösterildi. Videonun sonunda ise sarı-kırmızılıların geçtiğimiz gün paylaştığı yıldızın parçalandığı görüldü.

    Beşiktaş’tan G.Saray’a Squid Game göndermesi

    Beşiktaş Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta GalatasarayLarin golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin de Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtardı. Maçtan sonra sosyal medya paylaşımları geceye damga vurdu.

    SQUID GAME GÖNDERMESİ
    Siyah-beyazlıların son paylaşımında ise son dönemin popüler dizisi Squid Game yer aldı.

    Yapılan video paylaşımında Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi.

    Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.
        Beşiktaş’tan G.Saray’a Squid Game göndermesi
        Haberler Spor Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game göndermesi: Oyuncu elendi
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