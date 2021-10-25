Beyaz Futbol hangi kanalda, saat kaçta? Derin Futbol ne zaman başlıyor?

Derin Futbol veya Beyaz Futbol isimli spor programı hakkında aramalar hız kazandı. Beşiktaş Galatasaray maçı sonrası Beyaz Futbol'un başlangıç saati merak edildi. Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Derbi maçı sonrası maç yorumları merak edilmeye başlandı. Peki, Derin Futbol ne zaman başlıyor? Beyaz futbol hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler!
BEYAZ FUTBOL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Beyaz Futbol Pazartesi akşamları Beyaz TV'de 23:30'da başlıyor.
Haftanın nefes kesen tüm maçları, teknik direktör ve oyuncuların performansları, şampiyonluk yarışındaki son durum, futbol dünyasının duayenleri tarafından yorumlanıyor. Onur Yıldız' ın hazırlayıp sunduğu programa, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz yorumlarıyla katılıyor.