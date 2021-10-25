Dolmabahçe’de müthiş kapışma! Beşiktaş ile Galatasaray derbide kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 10. haftası dev bir maçla kapanacak... Şampiyonluğun iki favorisi Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta kapışacak... Ligde ilk 9 haftada 17 puan toplayan iki takımdan Beşiktaş hafta içinde Sporting Lizbon'a farklı kaybetti. Galatasaray ise Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda devirdi. Kartal, derbiyi kazanarak yara sarmak, Cimbom ise Avrupa dönüşü yeni bir zafer daha kazanmanın peşinde... Saat 20.00'de başlayacak dev maçta Fırat Aydıns düdük çalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou derbide görev yapamayacak. Galatasaray'da ise iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide sahada olamayacak... Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak... Beşiktaş'ta göreve başladıktan sonra 6 derbiye çıkan Sergen Yalçın, tek yenilgisini Galatasaray'a karşı aldı. Sergen hocanın 6 derbide 3 galibiyeti bulunuyor...

SON 10 MAÇTA KARTAL ÜSTÜN

Beşiktaş ile G.Saray arasında oynanan son 10 maçta Kartal'ın üstünlüğü var. Siyah- Beyazlılar, 10 maçta 5 kez kazandı. G.Saray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 2 karşılaşma berabere bitti.

MARCAO GERİ DÖNÜYOR

Cimbom'da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı yıldız futbolcu Marcao, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Brezilyalı stoperin olmadığı maçlarda Galatasaray savunmada büyük sıkıntı çekmişti.