Beşiktaş Trabzon derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Trabzon derbi maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Galatasaray derbi maçı büyük bir heyecanla takip edildi. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu gelişmelerin arkasından sıradaki derbi maçı merak edildi. Sırada Beşiktaş ve Trabzon derbisi var. Peki, Beşiktaş Trabzon derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzon derbi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!
BEŞİKTAŞ TRABZON DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ TRABZON DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş Trabzon derbi maçı 11 Kasım saat 19:00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - GS DERBİ MAÇI GENİŞ ÖZETİ!
Süper Lig'de 10. hafta sona erdi. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı.
İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği maçta, siyah beyazlılar Cyle Larin'in 39 ve 64'te attığı gollerle galibiyete uzandı.
Öte yandan sarı kırmızılıların tek golü ise 35. dakikada Cicaldau'dan geldi.
Ayrıca Galatasaray maçın 81. dakikasında Mostafa Mohamed ile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı.