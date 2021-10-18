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    • Spor
    • 18.10.2021 13:03
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    • 18.10.2021 13:13
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    Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a Squid Game temalı gönderme

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, sarı-kırmızılılarla kozlarını paylaşacağı maç öncesi son dönemde çokça konuşulan Squid Game isimli dizi temalı bir paylaşımda bulundu. Galatasaray da geçtiğimiz gün benzer temalı bir paylaşım yapmıştı.

    Lokomotiv’den G.Saray’a Squid Game temalı gönderme

    Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, sarı kırmızılı ekiple kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde sosyal medyada çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova, 21 Ekim Perşembe günü oynanacak maç öncesinde son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşımda bulundu.

    Kulübün resmi kanalları aracılığıyla paylaşılan videoda, dizide yer alan maskeli ekibi temsilen tesislere gelen üç kişilik grubun, oyuncuların soyunma odasına kulübün logosunun işlendiği Squid Game şekeri bıraktığı görülüyor.

    Dizinin senaryosuna göre; yalnızca şekerin üzerindeki motifleri kırmadan çıkaranlar hayatta kalabiliyordu.

        GALATASARAY DA BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA PAYLAŞMIŞTI
        Galatasaray, son günlerin popüler dizisi Squid Game temalı bir paylaşım yapmıştı.

        Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı paylaşımda "Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz" ifadelerini kullanmıştı.

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