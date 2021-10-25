Beşiktaş-Galatasaray maçı şifresiz, uydudan veren kanallar! GS-BJK derbisi Bein sports 1, İdman Tv, Aztv, Justin Tv şifresiz izle

Galatasaray ile Beşiktaş takımları bu akşam derbi maçı amacıyla Türk Telekom Arena Stadı'nda 90 dakika süresince mücadele edecekler. Peki karşılaşmayı Bein Sports 1 şifresiz olarak hangi yabancı uydu kanallarından izleyebilirler? GS-BJK derbi maçı canlı yayınları ile alakalı son haberleri aktarıyoruz… Galatasaray ile Beşiktaş 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak karşılaşmada Galatasaray galip gelirse şampiyonluk yolunda büyük bir ismim atmış olacak. Galatasaray – Beşiktaş maçı ile ilgili bütün merak ettiğiniz verileri haberimizde bulabilirsiniz.
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN YABANCI UYDU KANALLARI VE FREKANS AYARLARI (BİSS KEY)
TV GEORGİA (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Türksat 4A – Frekans :11472 Pol : H (Yatay ) Symbol : 23450
Biss: 00 20 05 00 00 19 56 00
FARDA TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Turksat 4A – Frekans: 12447 Pol.: Yatay(heart) Symbol: 2400 Fec: 3/4
AZTV (Şifresiz) Hotbird Uydusu
Frekans:11168 Pol.:H Symbol:20400 Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 ya da 12 34 56 9C 65 43 21 9C
Birlik TV (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Türksat 4A – Frekans:11644 Pol: H Symbol: 02960 — FEC:3/4
Rustavi 2 (Şifresiz) Türksat 4a Uydusu
Türksat 4A – Frekans: 11006 MHz Pol.: H – Yatay Symbol: 2960 Fec: 3/4
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