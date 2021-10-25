41 sayı galibiyete yetmedi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de Memphis Grizzlies, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 120-114 mağlup etti. Clippers'ta all-star Paul George'un 41 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

DÖRT DÖRTLÜK FENERBAHÇE

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, evinde Bingöl Solhanspor'u 3-1 yendi. Setler, 25-14, 22-25, 25-18, 25-16 bitti. Kanarya bu sonuçla ligde 4'te 4 yaptı.

CORNELİUS BUGÜN DÖNÜYOR

Doğum sürecinde eşinin yanında olmak için Danimarka'ya giden ve maç günü 4.5 saatlik uçak yolculuğu sonrası İzmir'e gelerek sahaya çıkan Cornelius, maçın ardından yine özel uçakla Danimarka'ya döndü. Forvet oyuncusunun bugün Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

ÜMRANİYE ALTIN BULDU!

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor deplasmanda Altınordu'yu 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibin gollerini 31 ve 45+4. dakikada Onur Ayık kaydetti... Ümraniyespor 10. maçında 7. galibiyetine imza attı... Recep Uçar'ın çalıştırdığı İstanbul ekibi TFF 1. Lig'de namağlup durumda olan iki takımdan biri... Bir diğer nağmağlup ekip ise Başkent temsilcisi Ankaragücü...

BERNARD MENSAH'TAN HAKEME TEPKİ VAR

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor takım kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bacağına aldığı darbeyi paylaştı. Mensah maçın hakemi Sarper Barış'a tepkisini karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından, "Çok iyi hakem" notuyla paylaştı.

LİVERPOOL, MANCHESTER UNİTED'I 5 GOLLE YIKTI

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta kapanış maçında Liverpool, Manchester United'ı 5-0 yendi. Liverpool adına dün 3 gol birden atan Salah Premier Lig'de Manu'ya karşı Old Trafford Stadı'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Liverpool'un diğer gollerini Keita ve Jota attı.

JUVENTUS VE INTER PUANLARI PAYLAŞTI: 1-1

İtalya Ligi'nde Inter ile Juventus 1-1 berabere kaldı. Maçta Inter'ın golünü 17. dakikada Edin Dzeko atarken, Juventus'un tek sayısı 89. dakikada Dybala'nın penaltı golüylegeldi. Bu sonçla Inter puanını 18 yaptı. Juventus da 15 puana ulaştı. Inter'de Hakan Çalhanoğlu 61 dakika sahada kaldı.

RED BULL DAĞ BİSİKLETİ YARIŞLARI NEFES KESTİ

Türkiye'nin sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla Kapadokya'da yapıldı. Yarış sonunda kazanan, erkeklerde 312 puan toplayan Red Bull sporcusu Greg Callaghan, kadınlarda ise 227 puana ulaşan Ksenia Chernykh oldu.

GÖZTEPE KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Süper Lig'de evinde lider Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe 10 maçta da kalesinde gol gören tek takım oldu. Şu ana kadar oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan Göztepe, tüm maçlarda kalesini rakiplerine açtı.

ALANYA'DA KORKMAZ MUCİZESİ

Süper Lig'in 10. haftasında Sarı-Lacivertli ekibi Kadıköy'de 2-1 yenen Aytemiz Alanyaspor ligde Fenerbahçe'yi de altına alarak 3. sıraya yükseldi. Lige çok kötü başlayan Akdeniz temsilcisinde Bülent Korkmaz takımın başına geçmesinin ardından tatkım adeta şaha kalktı. Alanyaspor Bülent Korkmaz yönetiminde çıktığı 7 Süper Lig maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Alanyaspor bu süreçte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. Trabzonspor ile ise berabere kaldı. Son derece zorlu bir maç periyodunda 17 puan toplayan Alanya, büyük bir başarıya imza attı. Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçı sonrası "Gol noktalarında beceriliydik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

BAŞAKŞEHİR'DE BELÖZOĞLU FARKI

Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında 2-1 galip gelmeyi başardı. Başakşehir'in gollerini 32 ve 56. dakikada Berkay Özcan kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 90+4'te Houssam Ghacha attı. Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galip ayrılarak puanını 12'ye yükseltti. Antalya ise 9 puanda kaldı.

SON SÖZÜ 90+7'DE BALOTELLİ SÖYLEDİ

Sivasspor iki kırmızı kartın çıktığı maçta evinde Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor, 90+7'de. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazandı ve beraberlik sayısı Balotelli'den geldi. Sivasspor puanını 11 yaparken Adana Demirspor ise 13 puana yükseldi.

GÜMRÜK&HATAY PUANLARI PAYLAŞTI

Süper Lig'de Karagümrük ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Hatayspor 30'da El Kaabi ile öne geçerken beraberlik golü 38'de Pesic'ten geldi. Karagümrük'ün sğ kanat oyuncusu Hedenstad 89. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan sonra atıldı.

BEŞİKTAŞ ICRYPEX YALOVA'YI DEVİRDİ

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Semt77 Yalovaspor'u deplasmanda 74-68 yendi. Maçın ilk devresini Yalova ekibi 40-35 önde tamamladı. Beşiktaş'ta Egehan Arna 19 sayı attı. Diğer sonuçlar: Aliağa Petkim-Türk Telekom: 71-59, Merkezefendi- Afyon Bld: 87-79.

EL CLASİCO'DA KAZANAN REAL MADRİD OLDU

La Liga'nın 10. haftasında oynanan ve "El Clasico" olarak tanınan maçta Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real'in gollerini Alaba ve Vazquez attı. Barça'nın sayısı Aguero'dan geldi.

ŞAMPİYON QUARTARARO

Motogp'de sezonun 16. yarıı İtalya GP'yi 4. sırada tamamlayan Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyon oldu. 22 yaşındaki pilot, MotoGP'de şampiyon olan ilk Fransız sürücü olmayı da başardı.