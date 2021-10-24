Tüm rakamlar Kartal diyor! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...





TERİM'İN TERCİHİ HALİL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinde forvet hattında kimi oynatacağı cevabını buluyor... Tecrübeli teknik adamın zorlu maça genç forvet Halil Dervişoğlu ile başlaması bekleniyor. Deplasman oyununa daha uygun olan Halil Dervişoğlu sırtı dönük oynadığında arkadaşlarına servis yapabiliyor. Fatih hoca da onun bu özelliğinden yararlanmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Lokomotiv Moskova maçında oynayan Mostafa Mohamed ve Diagne'nin ise bu maçta kulübede olacak. Galatasaray'da Fatih Terim, daha diri durumda olan Halil Dervişoğlu ile sonuca gitmeyi planlıyor. Genç golcünün de Beşiktaş derbisi için çok heyecanlı olduğu ve oynamak için sabırsızlandığı öğrenildi.