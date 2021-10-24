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    Tüm rakamlar Kartal diyor! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...

    9 haftalık istatistiklere bakıldığında Siyah-Beyazlı ekibin hem savunma hem de hücumdaki birçok parametrede Galatasaray’dan üstün olması dikkat çekiyor. Beşiktaş ayrıca ezeli rakibiyle evinde oynadığı son 6 maçı da kaybetmemesi ve son 4 derbide go l yemeden kazanması nedeniyle zafere yakın gözüküyor.

    ONUR ÖZKAN
    Takvim
    Tüm rakamlar Kartal diyor
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    Türkiye'nin gözü kulağı yarın Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. TAKVİM dev maç öncesinde iki takımın 9 haftalık performanslarını masaya yatırdı. Ev sahibi Beşiktaş'ın hem savunma hem de hücumdaki birçok istatistikte rakibinden üstün olması dikkat çekiyor.

    Aynı puandaki iki takımın mücadelesine rakamların sahaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.



    İSTATİSTİKLERE YETENEK ETKİSİ!
    Kartal maç başına 6,3 isabetli şut çekerken, toplam şut sayısında önde olan Cimbom'un daha az çerçeveyi bulması aradaki yetenek farkını gösteriyor. Siyah-Beyazlılar rakibinden daha fazla pas yaparken, kilit pas sayısındaki üstünlük de dikkatleri çekiyor.

    SAVUNMADA DA İYİ
    Beşiktaş rakibinden daha az ve daha isabetli orta yaparken, savunma istatistiklerinde de üstünlük göze çarpıyor. Siyah-Beyazlılar kalesinde daha az şuta izin verirken, daha fazla top çalıp, top kesiyor. İkili mücadele kazanma yüzdesinde de ezeli rakibinden daha iyi olduğu gözleniyor.



    VODAFONE PARK'TA MÜTHİŞ SERİ
    Ayrıca seyircisi önünde Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 derbide 5 galibiyet ve 1 beraberlik alması Kartal'ı ön plana çıkarıyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta yapılan son 4 derbide Cimbom'u gol yemeden mağlup ederken, ortaya çıkan tüm bu çarpıcı rakamlar "Derbiyi Kartal kazanacak" iddialarını oldukça güçlendiriyor.



        DERBİNİN ŞİFRESİ 31-45 VE 46-60
        Süper Lig'de şampiyonluk yarışına direkt etki edecek Galatasaray- Beşiktaş derbisi öncesinde gol daki- kaları bizlere birçok ipucu veriyor. İki takımın 9 haftalık süreçte attığı ve yediği gollere bakıldığında, derbinin ikinci yarım saatinin oldukça kritik olduğu ortaya çıkıyor. 46 ve 60. dakikalar arasında 6 gol atan Beşiktaş, hücumdaki en iyi performansı bu bölümde gösteriyor.




        Galatasaray'ın ise 45 ve 60. dakikalar arasında 4 gol bulması dikkat çekiyor. Beşiktaş yediği 10 golün 4'ünü 76-90 arasında kalesinde görürken, Galatasaray ise 31-45 arasında 4 gole engel olamadı. Kartal ayrıca ilk yarım saatte hiç gol yemedi.



        TERİM'İN TERCİHİ HALİL
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş derbisinde forvet hattında kimi oynatacağı cevabını buluyor... Tecrübeli teknik adamın zorlu maça genç forvet Halil Dervişoğlu ile başlaması bekleniyor. Deplasman oyununa daha uygun olan Halil Dervişoğlu sırtı dönük oynadığında arkadaşlarına servis yapabiliyor. Fatih hoca da onun bu özelliğinden yararlanmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar'da Lokomotiv Moskova maçında oynayan Mostafa Mohamed ve Diagne'nin ise bu maçta kulübede olacak. Galatasaray'da Fatih Terim, daha diri durumda olan Halil Dervişoğlu ile sonuca gitmeyi planlıyor. Genç golcünün de Beşiktaş derbisi için çok heyecanlı olduğu ve oynamak için sabırsızlandığı öğrenildi.



            YALÇIN'IN KOZU PJANIC
            Beşiktaş'ta Galatasaray ile oynanacak dev maçta tüm gözler Miralem Pjanij'te olacak. Boşnak yıldız, maestro gibi takım arkadaşlarını yönlendirecek ve onlara pozisyon üretecek. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisi öncesinde yıldız oyuncuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Sergen hocanın bu toplantıda, "Bu maçta sana büyük sorumluluk düşüyor" dediği öğrenildi.

            TÜM GÖZLER SACHA BOEY'DA!
            G.Saray'da Fatih Terim'in sakatlığını atlatan sağ kanat oyuncusu Sacha Boey'a Beşiktaş derbisinde görev vermesi bekleniyor. Genç yıldız dev maçta oynamayı çok istiyor.

            ÇEBİ YİNE ANTRENMANDA
            Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü... Başkan Ahmet Nur Çebi, üst üste ikinci gün antrenmanı yakından takip etti.

            TARAFTARLI MOTİVASYON
            Yarın çok zorlu bir derbiye çıkacak olan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada derbi öncesi bugün 15.00'te yapılacak son idmanın Nef Stadı'nda ve taraftana açık olacağı duyuruldu. Sarı-Kırmızılılar son olarak 2018-2019'da Kadıköy'de oynanacak olan kritik Fenerbahçe maçı öncesinde son idmanını taraftarının önünde yapmıştı.
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