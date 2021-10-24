Tüm rakamlar Kartal diyor! Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler...

Türkiye'nin gözü kulağı yarın Dolmabahçe'de oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. TAKVİM dev maç öncesinde iki takımın 9 haftalık performanslarını masaya yatırdı. Ev sahibi Beşiktaş'ın hem savunma hem de hücumdaki birçok istatistikte rakibinden üstün olması dikkat çekiyor.
Aynı puandaki iki takımın mücadelesine rakamların sahaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
İSTATİSTİKLERE YETENEK ETKİSİ!
Kartal maç başına 6,3 isabetli şut çekerken, toplam şut sayısında önde olan Cimbom'un daha az çerçeveyi bulması aradaki yetenek farkını gösteriyor. Siyah-Beyazlılar rakibinden daha fazla pas yaparken, kilit pas sayısındaki üstünlük de dikkatleri çekiyor.
SAVUNMADA DA İYİ
Beşiktaş rakibinden daha az ve daha isabetli orta yaparken, savunma istatistiklerinde de üstünlük göze çarpıyor. Siyah-Beyazlılar kalesinde daha az şuta izin verirken, daha fazla top çalıp, top kesiyor. İkili mücadele kazanma yüzdesinde de ezeli rakibinden daha iyi olduğu gözleniyor.
VODAFONE PARK'TA MÜTHİŞ SERİ
Ayrıca seyircisi önünde Galatasaray'a karşı oynadığı son 6 derbide 5 galibiyet ve 1 beraberlik alması Kartal'ı ön plana çıkarıyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta yapılan son 4 derbide Cimbom'u gol yemeden mağlup ederken, ortaya çıkan tüm bu çarpıcı rakamlar "Derbiyi Kartal kazanacak" iddialarını oldukça güçlendiriyor.