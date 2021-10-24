Beşiktaş Galatasaray derbi maçı için heyecan dorukta. Derbi için geri sayım yapan taraftarlar maç hakkıdna detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - GS maçı canlı yayın kanalı hangisi? Derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte tüm merak edilenler!
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları haberimzide yer alacaktır.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR
Siyah-Beyazlı takımda Galatasaray maçı öncesi Mehmet Topal ve diğer sakatlığı bulunan bir çok oyuncu takımla çalışmalara başladı. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor. İyi yıldız futbolcu derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.