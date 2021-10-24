Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - GS maçı canlı yayın kanalı hangisi? Derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?

G.SARAY'DA MARCAO VE BOEY DÖNÜYOR

Sarı-Kırmızılı takımda ise bu maç öncesinde Arda Turan dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sekiz maçlık cezasını tamamlayan Marcao ve sakatlığı geçen Boey Beşiktaş maçında Fatih Terim'in forma vermesi durumunda oynayabilecek.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYBETMİYOR

Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada bulunuyor.