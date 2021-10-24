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    • Spor
    • 24.10.2021 12:57
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    • 24.10.2021 12:57
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    Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - GS maçı canlı yayın kanalı hangisi? Derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?

    Beşiktaş Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş - Galatasaray karşılaşması ekranlara gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Avrupa'da grubunda lider olan Sarı Kırmızılı takım derbiye oldukça moralli bir şekilde çıkacak. Karşılaşma hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyen taraftarlar, maçın yayın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Beşiktaş Galatasaray derbi maçı için heyecan dorukta. Derbi için geri sayım yapan taraftarlar maç hakkıdna detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - GS maçı canlı yayın kanalı hangisi? Derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte tüm merak edilenler!

    BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın tüm detayları haberimzide yer alacaktır.

    BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIKLAR

    Siyah-Beyazlı takımda Galatasaray maçı öncesi Mehmet Topal ve diğer sakatlığı bulunan bir çok oyuncu takımla çalışmalara başladı. Atiba ve Nkoudou'nun ise sakatlıkları devam ediyor. İyi yıldız futbolcu derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

        G.SARAY'DA MARCAO VE BOEY DÖNÜYOR

        Sarı-Kırmızılı takımda ise bu maç öncesinde Arda Turan dışında eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sekiz maçlık cezasını tamamlayan Marcao ve sakatlığı geçen Boey Beşiktaş maçında Fatih Terim'in forma vermesi durumunda oynayabilecek.

        BEŞİKTAŞ SAHASINDA KAYBETMİYOR

        Beşiktaş bu sezon sahasında çıktığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Süper Lig'de ise Siyah-beyazlı takım 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puan topladı. Beşiktaş 17 puanla 4. sırada bulunuyor.

        GALATASARAY SERİ YAKALADI!

        Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılı takım Süper Lig'de son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş gibi 17 puan toplayan Galatasaray averajla 6. sırada yer alıyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - GS maçı canlı yayın kanalı hangisi? Derbi maçı şifreli mi, şifresiz mi?
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