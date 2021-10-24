İstanbul'da kazanan çıkmadı! Fatih Karagümrük-Hatayspor: 1-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk etti. 30. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüne engel olamayan ev sahibi takım, bu golden 8 dakika sonra Pesic ile eşitliği yakaladı. Maçta kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin son anlarında ev sahibi takımdan Hedenstad ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere bitti.
6. dakikada Ribeiro'nun uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Adekugbe'nin kötü vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
19. dakikada Borini'nin sağdan yaptığı ortada, arka direkte Karamoh'un gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
30. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ev sahibi takımın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye verdi. Bu futbolcu da topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.