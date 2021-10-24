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    • Spor
    • 24.10.2021 15:44
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    • 24.10.2021 15:44
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    Barcelona-Real Madrid El Clasico 2021 CANLI maç izle! La Liga: Barcelona-Real Madrid Spor Smart (D-Smart) şifresiz, kesintisiz maç izleme!

    Barcelona ile Real Madrid arasında yapılacak dev karşılaşma için nefesler tutuldu. Bugün futbol tarihinin en heyecanlı rekabeti olan Barcelona ve Real Madrid karşılaşması El Clasico start alacak. Barcelona'nın sahasında Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma hakkında futbolseverler hgerekli bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı canlı nasıl izlenir? El Clasico 2021 maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte tüm merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Barcelona Real Madrid El Classico

    Barcelona ve Real Madrid karşılaşması için heyecan dorukta. Avrupa'nın önce gelen liglerinde bugün Barcelona sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Karşılaşma için büyük bir heyecana kapılan futbolseverler maçın saati ve hangi kanalda yayınlanacağı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı canlı nasıl izlenir? El Clasico 2021 maçı şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? İşte dev mcüadele hakkında tüm bilgiler!

    BARCELONA-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

    Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak dev karşılaşmalarla izleyiciler, futbola doyacak. İlk olarak saat 17.15'te Futbol tarihinin en önemli ezeli rekabeti olan El Clasico start alacak. Barcelona'nın Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşma, Spor Smart'tan naklen ekranlara gelecek. Maç öncesi Real Madrid 17 puanla üçüncü, Barça ise 15 puanla yedinci durumda.

    BARCELONA REAL MADRİD MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

    Aşağıda yer alan linki kopyalayıp yeni sekmede açarak dev karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.

    https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909

        BARCELONA - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, Garcia, Balde; Gavi, Busquets, De Jong; Dest, Depay, Fati

        Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr

        BARCELONA - REAL MADRID MAÇI EKSİKLER

        Barcelona'nın eksikleri;

        Sakatlık: Pedri (diz), Martin Braithwaite (diz), Ousmane Dembele (diz), Ronald Araujo
        Şüpheli: Jordi Alba (ayak bileği)

        Real Madrid'in eksikleri;

        Sakatlık: Dani Ceballos (ayak bileği), Gareth Bale
        Şüpheli: Eden Hazard (kas), Dani Carvajal (baldır), Luka Jovic (ayak bileği), Isco (sırt), Karim Benzema (belirtilmemiş)

        ETO'O VE GUTI ÖZEL YAYINDA

        El Clasico için özel programlar hazırlayan Spor Smart'ın saat 15.30'daki maç önü yayınına Barcelona'nın eski golcüsü Samuel Eto'o ile Real Madrid efsanesi Guti katılacak.

        MANU MU, LIVERPOOL MU?

        Ardından gözler 'futbolun beşiği' İngiltere'de olacak. Lider Chelsea'nin yakın takipçisi Liverpool, saat 18.30'da Manchester United ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşmayı, D-Smart platformundaki S Sport naklen yayımlayacak.
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        Haberler Spor Barcelona-Real Madrid El Clasico 2021 CANLI maç izle! La Liga: Barcelona-Real Madrid Spor Smart (D-Smart) şifresiz, kesintisiz maç izleme!
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