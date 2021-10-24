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    Fenerbahçe'de Vitor Pereira’ya 'Mesut Özil' uyarısı: "Aranızdaki durum takıma zarar veriyor"

    Pereira ile bir görüşme yapan Başkan Ali Koç, “Mesut ile aranızdaki durum takıma zarar veriyor. Spekülasyona sebep olacak açıklamalardan kaçınmalısın...” dedi.

    Pereira’ya ilk uyarı
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    Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son gelişmelerin ardından teknik patron Vitor Pereira'ya ilk uyarı geldi. Başkan Koç, gerek Mesut Özil ile ilgili problem gerekse de maç sonundaki açıklamalar ile ilgili uyarıda bulundu.



    MESUT'LA DA KONUŞACAĞIM
    Pereira ile bir araya gelen Başkan Koç, "Mesut ile aranızda olanlar takıma zarar veriyor. Kendisiyle konuşacağım. Bu durum artık bir son bulmalı" dedi.



    AÇIKLAMALARINA DİKKAT ET!
    Pereira'dan demeçlerine de dikkat etmesini belirten Başkan Ali Koç, "Spekülasyonlara sebep olacak kozlar vermemelisin" ifadelerini kullandı.
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