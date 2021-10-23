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    Mesut Özil ile ilgili bomba iddia: "Bana takım bul Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılıyorum"

    Oyundan alınınca su şişelerini tekmeleyen yıldız futbolcunun maçtan sonra menajerini aradığı ve “Bana takım bul. Ocak ayında ayrılıyorum” diye konuştuğu iddia edildi.

    Bana kulüp bul gidiyorum
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    Evinde Antwerp ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nde galibiyet hasretini sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil'le ilgili yaşanan gelişmeler maçın önüne geçti.

    Yıldız futbolcunun oyundan alınmasına sinirlenip saha kenarınd su şişelerini tekmelemesi herkesi şok etti.



    YILDIZI BİR TÜRLÜ BARIŞMIYOR
    Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan Mesut Özil'in maçtan sonra menajeri Erkut Söğüt'ü aradığı ve "Bana takım bul. Devre arası buradan ayrılıyorum" dediği iddia edildi.



    YÖNETİCİLER DEVREYE GİRDİ
    Yaşanan gelişmelerden haberdar olan bazı yöneticilerin Mesut'la temasa geçtiği ve tecrübeli yıldızı sakinleştirmek için büyük çaba harcadığı da belirtildi.

        Emekliye ek zam
        Haberler Spor Mesut Özil ile ilgili bomba iddia: "Bana takım bul Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılıyorum"
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