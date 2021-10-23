Mesut Özil ile ilgili bomba iddia: "Bana takım bul Ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılıyorum"





ABD KULÜPLERİ PEŞİNDE

Ancak Pereira'ya çok sinirlenen Mesut'un takımdan ayrılma konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. 33 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süredir ABD kulüpleri ile anılıyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN