CANLI | Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig 'in 10. haftasında karşılaşıyor. Sezonun iki flaş takımı sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Hatayspor bu sezon ligde ikinci sırada yer alırken Karagümrük ise 17 puanla 5. sırada bulunuyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 HATAYSPOR

30' El Kaabi

38' Pesic





KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci, Karamoh

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Ruben Ribeiro, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf