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    • Spor
    • 24.10.2021 13:25
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    • 24.10.2021 14:11
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    CANLI | Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı canlı anlatım izle

    VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig ’in 10. haftasında karşılaşıyor. Sezonun iki flaş takımı sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    CANLI | Fatih Karagümrük - Hatayspor

    VavaCars Fatih Karagümrük ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig 'in 10. haftasında karşılaşıyor. Sezonun iki flaş takımı sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

    Hatayspor bu sezon ligde ikinci sırada yer alırken Karagümrük ise 17 puanla 5. sırada bulunuyor.

    FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
    Fatih Karagümrük - Hatayspor maçı 24 Ekim Pazar günü saat 13:30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor

    FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 HATAYSPOR
    30' El Kaabi
    38' Pesic



    KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
    Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Bertolacci, Karamoh
    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Samuel, Adama Traore, Ruben Ribeiro, Saba, Emre Çolak, Ayoub, Diouf

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