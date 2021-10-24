Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.10.2021 16:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2021 17:09
    ABONE OL

    CANLI | Antalyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

    Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Antalyaspor, Başakşehir maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Antalyaspor - Başakşehir
    Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
    Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

    ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Crivelli
    Başakşehir: Volkan, Júnior Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Višća, Berkay, Deniz, Okaka.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

    18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

    29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

    32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

    Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’na peş peşe tepkiler
    Haberler Spor CANLI | Antalyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle
        SON DAKİKA