CANLI | Antalyaspor - Başakşehir maçı canlı anlatım izle

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Antalyaspor - Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Crivelli
Başakşehir: Volkan, Júnior Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Višća, Berkay, Deniz, Okaka.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada ceza sahası yayı içinden Berkay Özcan'ın sert şutunda topu kaleci Boffin güçlükle çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
18. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.
29. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına yükselen Doğukan Sinik'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
32. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın ara pasında topa hareketlenen Berkay Özcan, kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.