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    • Spor
    • 22.10.2021 22:14
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    • 22.10.2021 22:31
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    Mesut Özil, Fenerbahçe ile ipleri koparıyor! Katar yolcusu...

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle transfer ettiği Mesut Özil beklenen etkiyi yaratamadı. Sarı-lacivertli ekibin Teknik Direktörü Vitor Pereira ile arasında yaşanan sıkıntılar ne kadar yalanlansa da dün oynanan maçta Mesut Özil'in verdiği tepki tüm gerçeği açığa çıkardı. Yaşananların ışığında yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşulurken yeni adresinin de Katar olacağı iddia edildi.

    Özil yolcu!

    Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil beklenen etkiyi yaratamadı.

    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında fizik olarak hazır olmadığı için bekleneni veremeyen Mesut Özil sezon başından itibaren de istenen seviyeye çıkamadı.

    Defalarca kez Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile sıkıntı yaşadığı basına yansıyan Mesut Özil'in dün akşam oynanan Antwerp maçında verdiği tepki ile kriz artık açığa çıktı.

    OYUNDAN ALINDI SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ
    Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı.

    Duruma sinirlenen yıldız yedek kulübesinin önünde yerde duran su şişelerine tekmeledi.

        Yaşanan olaya ilişkin bugün bir açıklama yapan Özil, "Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim" ifadelerini kullandı.

        TAKIMDAN AYRILIYOR
        Tekme krizinin ardından Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Yıldız futbolcunun Ocak ayında Katar liginden bir takıma transfer olacağı iddia edildi.

        Mesut Özil, geçen aylarda da Katar'a gitmiş transfer dedikoduları basına yansımıştı.

        Menajeri ise transfer iddialarına ilişkin "Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti" açıklamasında bulunmuştu.
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