Yaşanan olaya ilişkin bugün bir açıklama yapan Özil, "Dün akşam oyundan çıkarken gösterdiğim tepki, oyun içindeki tansiyon ve kolay kazanmamız gereken önemli bir maçla alakalıydı. Asla kimseyi hedef almadım, yine de bu görüntüleri vermemeliydim" ifadelerini kullandı.