Fenerbahçe'nin büyük ümitlerle transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil beklenen etkiyi yaratamadı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında fizik olarak hazır olmadığı için bekleneni veremeyen Mesut Özil sezon başından itibaren de istenen seviyeye çıkamadı.
Defalarca kez Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile sıkıntı yaşadığı basına yansıyan Mesut Özil'in dün akşam oynanan Antwerp maçında verdiği tepki ile kriz artık açığa çıktı.
OYUNDAN ALINDI SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ
Kadıköy'deki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, ikinci yarıda teknik direktör Vitor Pereira tarafından kenara alındı.
Duruma sinirlenen yıldız yedek kulübesinin önünde yerde duran su şişelerine tekmeledi.