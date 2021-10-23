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    • Spor
    • 23.10.2021 16:23
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    • 23.10.2021 16:24
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    Gaziantep FK - Giresunspor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Gaziantep FK-Giresunspor maçının canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Gaziantep FK Giresunspor ile karşılaşıyor
    Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Gaziantep FK - Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    Gaziantep FK - Giresunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

    GAZİANTEP FK - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Gaziantep FK: Günay, Toşça, Muhammet Demir, Djilobodji, Doğan, Figueiredo, Maxim, Caulker, Mendyl, Kitsiou, Sagal

    Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behich, Flavio, Sankhare, Traore, Serginho, Doukara, Diabete.

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    Haberler Spor Gaziantep FK - Giresunspor | CANLI ANLATIM
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