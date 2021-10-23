Konyaspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Konyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Konyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan.
Kayserispor: Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranovic.