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    • Spor
    • 23.10.2021 16:13
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    • 23.10.2021 16:26
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    Konyaspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM

    Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Konyaspor-Kayserispor maçının canlı anlatımına takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Konyaspor, Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor | Canlı
    Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Konyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    Konyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

    KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan.

    Kayserispor: Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranovic.

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    Haberler Spor Konyaspor - Kayserispor | CANLI ANLATIM
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