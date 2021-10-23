Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile lider Trabzonspor karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Göztepe -Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR | CANLI
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İLK 11'LER
Göztepe:
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny
Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek 4 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 8 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.
Geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkaran ligin tek namağlup ekibi Trabzonspor, bu sezon 3. kez haftayı lider tamamlamıştı.