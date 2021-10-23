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    Derbiye farklı bir Kartal! Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi ufak dokunuşlar yapıyor

    Başarılı hoca, G.Saray önünde takımının daha sakin ve daha sabırlı bir futbol sergilemesini istiyor... Sergen Yalçın derbide defansı daha az öne çıkaracak, savunma önlemleri de artırılacak...

    Derbiye farklı bir Kartal

    Ligde pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet... Teknik direktör Sergen Yalçın üst üste alınan kötü sonuçların ardından takımın taktik anlayışında bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Başarılı hoca idmanlarda futbolcularıyla özel görüşmeler yapıyor.



    ENERJİ EKONOMİK KULLANILACAK
    Yalçın derbide takımının daha sakin ve daha sabırlı bir futbol sergilemesini istiyor. Tecrübeli teknik adam böylece oyuncularının enerjisini 90 dakikaya daha ekonomik olarak yaymak istiyor.

    SAVUNMAYA ÇEKİ DÜZEN
    Son maçlarda yaşanan savunma zaafları da Yalçın'ı harekete geçirdi. Galatasaray karşısında savunma hattının daha öz öne çıkacağı ve defansif önlemlerin artırılacağı gelen bilgiler arasında.



    BATSHUAYİ İLE ÖZEL İLGİLENİYOR
    Yalçın'ın derbi öncesi en çok üzerinde durduğu isimlerden birisi Batshuayi. Başarılı hocanın Belçika forvetten sırtı dönük pas alıp daha fazla arkadaşlarına servis yapmasını istediği ifade ediliyor.



        ÇEBİ'DEN MORAL ZİYARETİ
        Beşiktaş         Başkanı Ahmet Nur Çebi kritik Galatasaray derbisi öncesi dün soluğu Ümraniye'de aldı. Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte idmanı ziyaret eden Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla tek tek selamlaştı. Sergen Yalçın'la ayak üstü sohbet eden Başkan Çebi'nin ziyareti Ümreniye'deki havayı değiştirdi. Yönetim derbiye kadar takımı bir an olsun bile yalnız bırakmayacak.

        STOPERDE MECBUREN NECİP UYSAL
        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi kafasında kadrosunu oluşturuyor. 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda olan Sergen hocanın maça Necip Uysal ile başlaması bekleniyor. Kalede Ersin Destanoğlu'na şans verecek olan Yalçın, sol bekte Rıdvan ve stoperde Necip'i oynatacak.



        MEHMET TOPAL ANTRENMANLARA BAŞLADI
        Beşiktaş'ta 7 maçtır forma giyemeyen Mehmet Topal, dünkü idmanda yerini aldı. Topal, 18 Eylül'de yaşadığı sakatlığın ardından forma giyemedi. Yapılan kontrollerde kısmi kas kopması sakatlığı yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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        Haberler Spor Derbiye farklı bir Kartal! Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi ufak dokunuşlar yapıyor
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