Derbiye farklı bir Kartal! Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi ufak dokunuşlar yapıyor

Ligde pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet... Teknik direktör Sergen Yalçın üst üste alınan kötü sonuçların ardından takımın taktik anlayışında bazı değişiklikler yapmayı düşünüyor. Başarılı hoca idmanlarda futbolcularıyla özel görüşmeler yapıyor.
ENERJİ EKONOMİK KULLANILACAK
Yalçın derbide takımının daha sakin ve daha sabırlı bir futbol sergilemesini istiyor. Tecrübeli teknik adam böylece oyuncularının enerjisini 90 dakikaya daha ekonomik olarak yaymak istiyor.
SAVUNMAYA ÇEKİ DÜZEN
Son maçlarda yaşanan savunma zaafları da Yalçın'ı harekete geçirdi. Galatasaray karşısında savunma hattının daha öz öne çıkacağı ve defansif önlemlerin artırılacağı gelen bilgiler arasında.
BATSHUAYİ İLE ÖZEL İLGİLENİYOR
Yalçın'ın derbi öncesi en çok üzerinde durduğu isimlerden birisi Batshuayi. Başarılı hocanın Belçika forvetten sırtı dönük pas alıp daha fazla arkadaşlarına servis yapmasını istediği ifade ediliyor.