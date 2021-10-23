Derbiye farklı bir Kartal! Sergen Yalçın Galatasaray derbisi öncesi ufak dokunuşlar yapıyor





ÇEBİ'DEN MORAL ZİYARETİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kritik Galatasaray derbisi öncesi dün soluğu Ümraniye'de aldı. Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte idmanı ziyaret eden Başkan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla tek tek selamlaştı. Sergen Yalçın'la ayak üstü sohbet eden Başkan Çebi'nin ziyareti Ümreniye'deki havayı değiştirdi. Yönetim derbiye kadar takımı bir an olsun bile yalnız bırakmayacak.



STOPERDE MECBUREN NECİP UYSAL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi kafasında kadrosunu oluşturuyor. 3 yerli futbolcu oynatmak zorunda olan Sergen hocanın maça Necip Uysal ile başlaması bekleniyor. Kalede Ersin Destanoğlu'na şans verecek olan Yalçın, sol bekte Rıdvan ve stoperde Necip'i oynatacak.