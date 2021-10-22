Sadece Enner olmadı Fener! Kanarya evinde Antwerp'e takıldı...

FENER'in tadı yok... Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybeden Sarı-Lacivertliler dün de Avrupa Ligi'nde Antwerp ile Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. 3 maç sonunda 2 puanda kalan Fener henüz galibiyetle tanışamadı. Konuk Antwerp henüz 2. dakika attığı golle öne geçti.
SAMATTA BOŞ KALEYE ATTI
Kanarya'dan kiralık olarak Belçika kulübüne giden Samatta boş kaleye golü attı: 0-1. 20'de Sosa'nın kornerinde Tisserand'ın kaleciden dönen kafa vuruşunu Valencia tamamladı: 1-1.
ÖNCE KAÇIRDI SONRA GOLÜ ATTI
36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Valencia'nın penaltısı üst direkten geri geldi. 44'te hakem birkez daha penaltı noktasını gösterdi. Valencia bu kez ağları sarstı: 2-1.
90'DA GOLE ÇOK YAKLAŞTIK
63. dakikada Gerkens'in kafa golüyle skor 2-2'ye geldi. 87'de Nazım'ın sol ayağıyla vuruşu dışarıya gitti. 90'da Osayi soldan çıkardı, kaleci Butez çıkıp topu aldı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
PANENKA DENEDİ, KAÇIRDI
F.Bahçe'nin 36. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Valencia 'Panenka penaltısı' denedi. Ancak top kalecinin bakışları arasında üst direkten döndü.
SAMATTA GOLÜ ATTI SEVİNMEDİ
Sezon başında Antwerp'e kiralanan Samatta 2. dakikada golünü attı. Sevinç yaşamayan Tanzanyalı yıldız, F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'nde yediği en erken gole imzasını da attı.
BERISHA YİNE HAYAL KIRIKLIĞI
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Berisha hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Alman forvet dün yine beklentilerin uzağında kaldı. Gol pozisyonuna giremeyen ve ayağına gelen topların büyük bölümünü kaybeden Berisha tepki topladı.
F.BAHÇE 3 GÜNDE 5 GOL YEDİ
Vitor Pereira döneminde savunma performansı ile ön plana çıkan Fenerbahçe dün hayal kırıklığı yarattı. Trabzonspor deplasmanında kalesinde 3 gol gören Sarı-Lacivertliler dün de Antwerp'in 2 golüne engel olamadı. Fenerbahçe'nin özellikle savunma arkasına atılan toplarda hatalar yaptığı gözlendi.
KUPAYI ALACAĞIMIZI DÜŞÜNEN VAR MI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira maç sonunda çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Portekizli hoca, "Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? Rekabet edebiliriz ama bunu bekleyemeyiz. Bu kulüpte bir kişi Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum" dedi.
FRANKFURT KOMŞU'YU 3'LEDİ: 3-1
Grubumuzda oynanan diğer maçta Frankfurt evinde Olympiakos'u 3-1 yendi ve 7 puanla liderliğe yükseldi.