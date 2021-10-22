Sadece Enner olmadı Fener! Kanarya evinde Antwerp'e takıldı...

FENER'in tadı yok... Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-1 yenilerek liderliği kaybeden Sarı-Lacivertliler dün de Avrupa Ligi'nde Antwerp ile Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. 3 maç sonunda 2 puanda kalan Fener henüz galibiyetle tanışamadı. Konuk Antwerp henüz 2. dakika attığı golle öne geçti.



SAMATTA BOŞ KALEYE ATTI

Kanarya'dan kiralık olarak Belçika kulübüne giden Samatta boş kaleye golü attı: 0-1. 20'de Sosa'nın kornerinde Tisserand'ın kaleciden dönen kafa vuruşunu Valencia tamamladı: 1-1.



ÖNCE KAÇIRDI SONRA GOLÜ ATTI

36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ancak Valencia'nın penaltısı üst direkten geri geldi. 44'te hakem birkez daha penaltı noktasını gösterdi. Valencia bu kez ağları sarstı: 2-1.



90'DA GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

63. dakikada Gerkens'in kafa golüyle skor 2-2'ye geldi. 87'de Nazım'ın sol ayağıyla vuruşu dışarıya gitti. 90'da Osayi soldan çıkardı, kaleci Butez çıkıp topu aldı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.