Vitor Pereira'dan Antwerp maçı sonrası flaş sözler: Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ni kazanacak seviyede değil

"BİZ BU TURNUVAYI KAZANACAK SEVİYEDE DEĞİLİZ"

Türkiye'nin taktiksel anlamda Avrupa'dan geride olduğunu ve rakiplerinin sürekli bu seviyede maçlar yaptığını anlatan Pereira, şöyle devam etti:

"Hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Baskımızı kompakt yapamadık. Oyun, sürekli hızlı geçişler şeklinde oynandı. Hızlı oynamak istedik. İlk yarının özeti buydu. İlk yarıya göre ikinci yarıda kompakttık. Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu. Görmek istediğim görüntü 2-2'den sonraydı. Benim bunları düzeltmem gerekiyor. Kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmemeli. Biz bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz."