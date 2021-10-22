Mesut Özil'den bomba etkisi yaratan tepki! Pereira’nın gözü önünde şişeye tekme attı formasını havaya fırlattı





ŞUTU VE KİLİT PASI YOK!

Mesut Özil, Antwerp maçındaki performansıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta 17 pas yaptı. Hiç şut çekemedi ve kilit pas da atamadı. Onun oyunu F.Bahçe'nin hücumunu da olumsuz anlamda etkiledi.



