Mesut Özil'den bomba etkisi yaratan tepki! Pereira’nın gözü önünde şişeye tekme attı formasını havaya fırlattı

F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil oyundan çıktıtan sonra adeta çıldırdı. Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddia edilen tecrübeli oyuncunun tepkisi ise bomba etkisi yaşattı. Mesut Özil, 65'te oyundan çıktıktan sonra Vitor Pereira'ya tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Mesut Özil, oyundan alındıktan sonra kulübenin önüne geldi ve Pereira'nın gözü önünde su şişesine tekme attı. Sonrasında ise formasını havaya fırlattı. Mesut Özil'in tepkisi sosyal medyadaki taraftarları da ikiye böldü. Kimi onu desteklerken kimisi de oyunu nedeniyle eleştirdi.
ŞUTU VE KİLİT PASI YOK!
Mesut Özil, Antwerp maçındaki performansıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta 17 pas yaptı. Hiç şut çekemedi ve kilit pas da atamadı. Onun oyunu F.Bahçe'nin hücumunu da olumsuz anlamda etkiledi.