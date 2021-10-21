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    • Spor
    • 21.10.2021 22:24
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    • 21.10.2021 22:24
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    Oyundan alınan Mesut Özil çılgına döndü! Suları tekmeledi küfürler saydırdı

    Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antwerp maçında oyundan alınınca deliye döndü. 67'inci dakikada oyundan çıkan Mesut Özil suları tekmeleyip küfürler savurdu.

    Mesut Özil çılgına döndü! Suları tekmeledi

    UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp'i ağırlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, ikinci yarının 66. dakikasında oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı.

    ÇOK SİNİRLENDİ

    Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada ağır hareketlerle saha kenarına gelen ve küfürler savuran Özil, yedek kulübesi önüne geldiğinde adeta çılgına döndü.

    TEKMELER YAĞDIRDI

    Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp havaya fırlattı. Özil'in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.
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        Haberler Spor Oyundan alınan Mesut Özil çılgına döndü! Suları tekmeledi küfürler saydırdı
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