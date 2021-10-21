Oyundan alınan Mesut Özil çılgına döndü! Suları tekmeledi küfürler saydırdı

TEKMELER YAĞDIRDI

Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp havaya fırlattı. Özil'in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.