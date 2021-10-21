Oyundan alınan Mesut Özil çılgına döndü! Suları tekmeledi küfürler saydırdı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp'i ağırlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, ikinci yarının 66. dakikasında oyundan alınınca sinirlerine hakim olamadı.
ÇOK SİNİRLENDİ
Karşılaşmanın 2-2 devam ettiği sırada ağır hareketlerle saha kenarına gelen ve küfürler savuran Özil, yedek kulübesi önüne geldiğinde adeta çılgına döndü.
TEKMELER YAĞDIRDI
Yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeleyen ve sinirli hareketleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Özil, formasını çıkartıp havaya fırlattı. Özil'in daha önce de kendisini birçok kez oyundan çıkartan Teknik Direktör Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddia edilmişti.