Trabzonspor’un yıldızı Abdülkadir Ömür: Şampiyonluk yaşayıp Avrupa'ya gideceğim

Trabzon'un yıldızı Abdülkadir Ömür özel açıklamalara imza attı. Genç yıldız, "İngiltere'den çok ciddi bir teklif almıştım ama ağır bir sakatlık yaşadım. Önceliğim Trabzonspor ile kupalar kazanmak. Ardından Avrupa'ya gitmek, İngiltere ya da İspanya'da oynamak istiyorum" dedi.

BİZİ DAHA ÇOK HIRSLANDIRIYOR

Ömür, "Gerek başkanımız, hocamız, camiamız ve taraftarımız herkes şampiyonluk bekliyor. Bu bizim üstümüzde sorumluluk yaratmıyor daha çok hırslandırıyor" diye konuştu.

KORKU DEĞİL MOTİVE EDİYOR

Yıldız oyuncu, "Tek amacımız bu şehri özlediği şampiyonluğa ulaştırmak istiyoruz. Bu bizim için korku değil, daha fazla motive ediyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE İNCE MESAJ!

Karadeniz Fırtınası'nın genç yıldızı Abdülkadir Ömür, "Keyif alıyoruz biz Fenerbahçe ile oynamaktan... Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor... O gün biz daha iyiydik. Maçı da biz kazandık" diyerek sözlerini tamamladı.