THY Avrupa Ligi’nde Efes&Fener sahne alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TERİM: KAZANIRSAK OCAK'I GÖRÜRÜZ

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca gruptaki puan durumuyla ilgili olarak, "Marsilya-Lazio maçından ne haber gelirse gelsin, bu grup her şeye açık. Sonuna kadar da böyle gidecek diye düşünüyorum. Eğer yarın kazanırsak, büyük ihtimalle ocak ayını görürüz" ifadesini kullandı.