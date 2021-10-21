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    THY Avrupa Ligi’nde Efes&Fener sahne alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 5. haftasında bugün Rusya ekibi UNICS Kazan’ı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 22.00’de başlayacak.

    Efes&Fener sahne alıyor

    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Rusya ekibi UNICS Kazan'ı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.

    SAMSUN'DA ÇAPA DÖNEMİ
    TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi. Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlayan Karadeniz ekibi geçtiğimiz haftalarda bekleneni veremedi.

    GENÇLER AVRUPA'YI SALLADI!
    UEFA Gençlik Ligi 1. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımını 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Goller Tacettin ve Süleyman'dan geldi.

        FIRTINA'DA 7 EKSİKLİ İDMAN
        Trabzon Göztepe hazırlıklarını sürdürdü. İdmana Peres, Nwakaeme, A.Parmak, Koita, A.Ömür, Cornelius katılmadı. Hamsik yüksek tempolu koşulara başladı.

        MERİH'İN GOLÜ ATALANTA'YA MANU KARŞISINDA YETMEDİ
        Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Merih Demiral'ın gol attığı maçta Atalanta, 2-0 öne geçmesine rağmen M.United'a 3-2 yenildi. Diğer sonuçlar: Barcelona-D.Kiev: 1-0, Y.Boys-Villarreal: 1-4, Salzburg-Wolfsburg: 3-1, Benfica-B.Münih:0-4, Lille-Sevilla:0-0, Chelsea-Malmö:4-0, Zenit-Juventus:0-1.

        GALATASARAY EVİNDE GDYNİA MAĞLUP ETTİ
        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, konuk ettiği Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 71-60 yendi. Fenerbahçe Safiport ise deplasmanda Girona'ya 71-59 mağlup oldu. Erkeklerde Frutti Extra Bursaspor evinde Bologna'ya 101-83 yenilirken, Bahçeşehir Koleji, Iraklis'i 64-63 mağlup etti.

            SON ŞAMPİYON SEZONA GALİBİYETLE START VERDİ
            NBA'de yeni sezon önceki gece oynanan iki maçla başladı. Son şampiyon Milwaukee Bucks, açılış maçında Brooklyn Nets'i 127-104 mağlup etti. Bucks'ı galibiyete, 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo taşıdı. Günün diğer maçında Golden State, LA Lakers'ı 121-114 yendi.

            RED BULL KART FİGHT HEYECANI TAM GAZ
            Türkiye'nin en büyük amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight, 10 yıl aradan sonra hızlı bir dönüş yaptı. 7 Kasım'a kadar sürecek elemelerin sonunda 1 genel katılımcı ve 1 üniversiteli yarışçı finale yükselecek.

            TERİM: KAZANIRSAK OCAK'I GÖRÜRÜZ
            G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi konuştu. Tecrübeli hoca gruptaki puan durumuyla ilgili olarak, "Marsilya-Lazio maçından ne haber gelirse gelsin, bu grup her şeye açık. Sonuna kadar da böyle gidecek diye düşünüyorum. Eğer yarın kazanırsak, büyük ihtimalle ocak ayını görürüz" ifadesini kullandı.

                MAÇ SAATİ HAVA 10 DERECE
                Rusya'da dün Galatasaray kafilesini soğuk bir hava karşıladı. Moskova'da maç saati yağmur yağacağı ve sıcaklığın 10 derece olacağı belirtildi.

                SON 21 MAÇTA SADECE 2 KEZ GÜLEBİLDİK
                Şampiyonlar                 Ligi'nde Türk takımlarının hüsranı sürüyor. Son 4 sezonda bu büyük organizasyonda yer alan temsilcilerimiz 21 karşılaşmaya çıkarken sadece 2 galibiyet alabildi. Bu iki galibiyet Başakşehir ve Galatasaray'dan geldi.


                BELÇİKALILAR'A KARŞI 3-1 ÖNDE
                F.Bahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler, 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 1 kez ise kaybetti. Bu mücadelelerde 8 gol bulurken kalesinde 7 gole engel olamadı.

                    FB TV'DEN PROTESTO!
                    F.Bahçe, Trabzonspor maçının tekrarını kulüp televizyonundan yayınladı. Gece yarısı 00.00'da başlayan yayın 00.22'de sona erdi. Fenerbahçe maçın 23. dakikasına girilirken yayını kesti ve hakem Ali Şansalan'ın Kim Min-Jae'yi attığı pozisyonu vermeden maçı bitirdi. Açıklamada, "Maçın 23. dakikasından sonra bizim için futbol bitmiştir" denildi.

                    FERDİ KADIOĞLU: BENİM İÇİN ZOR KARAR
                    F.Bahçeli Ferdi, "3 farklı milli takımı seçebilme imkanım var. Benim için zor bir karar. He- nüz bir karar vermedim, iyi düşünüp sabırlı olup karar vereceğim" dedi
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                    Haberler Spor THY Avrupa Ligi’nde Efes&Fener sahne alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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