THY Avrupa Ligi’nde Efes&Fener sahne alıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Rusya ekibi UNICS Kazan'ı ağırlayacak. Fenerbahçe Beko ise Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 22.00'de başlayacak.
SAMSUN'DA ÇAPA DÖNEMİ
TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da teknik direktörlük görevine Fuat Çapa getirildi. Sezona Mehmet Altıparmak yönetiminde başlayan Karadeniz ekibi geçtiğimiz haftalarda bekleneni veremedi.
GENÇLER AVRUPA'YI SALLADI!
UEFA Gençlik Ligi 1. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna Hersek'in Zvijezda 09 takımını 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Goller Tacettin ve Süleyman'dan geldi.