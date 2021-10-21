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    TFF ile Kulüpler Birliği, MHK’nin yapısı ile ilgili bir araya egldi

    TFF ile Kulüpler Birliği, MHK’nin yapısı ile ilgili bir araya geldi. Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, “MHK yapısı ve bunları içeren problemlerle ilgili TFF ile aynı düşüncedeyiz. Gelecek için umutluyuz ”dedi.

    Gelecek için umutluyuz

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısı, yapılacak değişiklikleri, hakem performanslarını değerlendirdi. Toplantının ardından TFF 1.Başkanvekili Toplantının ardından Servet Yardımcı ile Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu toplantıyla ilgili, ""Türk futbolunun kronikleşmiş haline gelen MHK yapısı, kararları, gözlemciler, hakem kararları, atamalar ve bunları içeren problemlerle ilgili federasyonumuzla aynı düşünce yapısına sahip olmamız, geleceğe yönelik bu sorunların çözülmesi konusunda bizleri umutlandırıyor." dedi. Yardımcı da, "TFF olarak bu şikayetlere, serzenişlere kayıtsız kalmayacağımızı değerli başkanlarımıza ilettik" ifadelerini kullandı.

    ŞAHISLARLA İLGİLİ BİR KONU DEĞİL
    Ahmet Ağaoğlu, TFF ile yapılan toplantıda MHK Başkanı Serdar Tatlı veya başka kişilerin isimlerinin gündeme gelmediğini söyledi. "Sorun şahıslarla ilgili değil" dedi.

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