Lokomotiv Moskova-Galatasaray maç sonucu! 21 Ekim Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Hangi takım yendi?

Futbol severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde 21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının sonucunu araştırır oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı için heyecanla Exxen üzerinden canlı yayınla izlendi. Bu zorlu mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetti. Sarı kırmızılılar ve Lokomotiv Moskova maçının sonucu izleyemeyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 21 Ekim Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Hangi takım yendi? İşte maç sonucu...
LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇ SONUCU BELLİ OLDU!
Sarı kırmızılılar 1-0 galip geldi
LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti.İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle