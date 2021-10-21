Lokomotiv Moskova-Galatasaray maç sonucu! 21 Ekim Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Hangi takım yendi?

DAHA GOL YEMEDİ



Galatasaray, Süper Lig'de kalesini gole kapatmayı bir türlü başaramıyor. Aslan, 9 maçın sadece 2'sinde gol yemedi. Avrupa'da isCimbom çok daha konsantre ve Marcao-Nelsson tandemiyle çıktığı Avrupa arenasında henüz kalesinde gol görmedi.e durum çok farklı.Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda geriden oyun kurmakta ısrarcı olmalarını ancak gereksiz riske girmemelerini belirtti.