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    • Spor
    • 21.10.2021 23:58
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    • 21.10.2021 23:58
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    Lokomotiv Moskova-Galatasaray maç sonucu! 21 Ekim Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Hangi takım yendi?

    21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç sonucu belli oldu. Galatasaray UEFA maçı Exxen üzerinden canlı yayın ve şifresiz olarak izlendi. Futbol severler nefeslerini tuttu ve heyecanlı karşılaşma 22:00 itibariyle başladı, şu dakikalarda sona erdi. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında galip gelerek 7 puana ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar başarılı olabildi mi? 21 Ekim Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Hangi takım yendi? UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nun üçüncü haftasında oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç sonucunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Lokomotiv Moskova-Galatasaray maç sonucu!

    Futbol severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde 21 Ekim Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının sonucunu araştırır oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı için heyecanla Exxen üzerinden canlı yayınla izlendi. Bu zorlu mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetti. Sarı kırmızılılar ve Lokomotiv Moskova maçının sonucu izleyemeyenler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki 21 Ekim Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Hangi takım yendi? İşte maç sonucu...

    LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇ SONUCU BELLİ OLDU!

    Sarı kırmızılılar 1-0 galip geldi

    LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

    Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

    Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti.İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle

        LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

        L. Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed

        DAHA GOL YEMEDİ

        Galatasaray, Süper Lig'de kalesini gole kapatmayı bir türlü başaramıyor. Aslan, 9 maçın sadece 2'sinde gol yemedi. Avrupa'da isCimbom çok daha konsantre ve Marcao-Nelsson tandemiyle çıktığı Avrupa arenasında henüz kalesinde gol görmedi.e durum çok farklı.Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda geriden oyun kurmakta ısrarcı olmalarını ancak gereksiz riske girmemelerini belirtti.

        AVRUPA'DA 297. MAÇ

        Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda bugün Lokomotiv Moskova karşısında 297. karşılaşmasına çıkacak.Aslan 296 mücadelede 104 defa sahadan galip ayrıldı. 114 mağlubiyet yaşadı. 78 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Sarı-kırmızılılar 394 defa fileleri havalandırdı. Kalesinde ise 443 gol gördü. Cimbom, Kupa 2'de 87. maçını oynayacak.34 galibiyeti, 28 beraberliği, 24 de yenilgisi var. Söz konusu maçlarda 135 gol atarken, 108 gole engel olamadı.

            GALATASARAY'DA 2 EKSİK

            Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

            MOSKOVA DEPLASMANINA MORALLİ GİDİYOR

            Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.
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            Haberler Spor Lokomotiv Moskova-Galatasaray maç sonucu! 21 Ekim Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Hangi takım yendi?
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