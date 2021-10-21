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    • Spor
    • 21.10.2021 21:59
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    • 21.10.2021 21:59
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    Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı şifresiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün canlı, bedava, ücretsiz izleme seçeneği!

    Galatasaray-Lokomotif Moskova maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yolları seçenekleri arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. İlk iki maçta 4 puan çıkartan ve lider durumda bulunan Galatasaray, Lokomotif Moskova'yı yenerek 7 puana çıkmak istiyor. Spor severler bu zorlu mücadeleyi heyecanla beklemeye başlarken bir yandan da 14 boyunca ücretsiz Exxen Spor'da nasıl üyelik oluştuacaklarını merak ederek, araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçı Galatasaray Lokomotiv Moskova karşılaşmasında muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki Galatasaray, Lokomotif Moskova'yı karşılaşması bu akşam saat kaçta gerçekleşecek?

    takvim.com.tr
    Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı şifresiz Exxen Spor izle!

    Futbol severler Galatasaray-Lokomotif Moskova maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle seçeneklerini araştırır oldu. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. Haftasında sari kırmızılılar Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek olan mücadeleyi canlı yayın olarak takip etmek isteyenler Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yollarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Lokomotif Moskova maçında galibiyeti yakalamak isteyen sari kırmızılılar kazanabilecek mi merak ediliyor. İşte muhtemel 11'ler…

    GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

    EXXEN 14 GÜN ÜCRETSİZ, BEDAVA NASIL İZLENİR?

    - İlk olarak Exxen ana sayfasına giriş yapın.

    - Ad Soyad ve Mail bilgilerini girerek üyelik oluşturun.

    - Üye ol ve 14 gün ücretsiz izle seçeneğine tıklayın.

    - Daha sonra mail doğrulaması yaparak ödeme ekranına geçin.

    Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle

        - Bu bölümde sanal kart bilgilerini girin.

        - Sistem 1 lira çekip size geri iade edecek ve üyeliğiniz aktif olacak.

        - 14 gün sonunda sistem otomatik para çekecektir. Ancak sanal kart ile üye olursanız bu parayı sistem çekemeyecektir.

        - Artık Ekim ayında Exxen içerikleri ve Spor içeriklerini ücretsiz izleyebilirsiniz.

        EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

        Exxen + spor aylık ücreti, taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

        Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

        Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

        LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

        L. Moskova: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Barinov, Beka Beka, Tiknizyan, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov

        Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mostafa Mohamed

        Galatasaray'da 2 eksik

        Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Boey'in Süper Lig 'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetişmesi bekleniyor.

        UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

            Moskova deplasmanına moralli gidiyor

            Sarı-kırmızılı ekip, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig'de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.

            Moskova, 6 maçtır galibiyete hasret

            Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

            LOKOMOTIV 1 PUAN TOPLADI

            UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk iki haftasında Marsilya ve Lazio ile karşı karşıya gelen Lokomotiv Moskova bu maçlarda 1 puan toplayabildi. Rus ekibi, Lazio'ya mağlup olurken, Marsilya ile berabere kaldı.

            GALATASARAY LİDER

            Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk iki maç sonunda lider konumda yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Lazio'yu mağlup ederken, Marsilya ile golsüz berabere kaldı. Fatih Terim'in öğrencileri bu sonuçlarla birlikte 4 puan topladı.

            BOEY VE ARDA GÖTÜRÜLMEDİ

            Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi yapılan açıklamada Sacha Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları nedeniyle Lokomotiv Moskova'ya karşı forma giyemeyecekleri duyuruldu.
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            Haberler Spor Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı şifresiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün canlı, bedava, ücretsiz izleme seçeneği!
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