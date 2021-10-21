Lokomotif Moskova-Galatasaray maçı şifresiz Exxen Spor izle! Exxen Spor 14 gün canlı, bedava, ücretsiz izleme seçeneği!

Futbol severler Galatasaray-Lokomotif Moskova maçı şifresiz, kesintisiz Exxen Spor izle seçeneklerini araştırır oldu. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. Haftasında sari kırmızılılar Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek ve heyecan dolu geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek olan mücadeleyi canlı yayın olarak takip etmek isteyenler Exxen Spor 14 gün ücretsiz, bedava izleme yollarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray-Lokomotif Moskova maçında galibiyeti yakalamak isteyen sari kırmızılılar kazanabilecek mi merak ediliyor. İşte muhtemel 11'ler…
GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
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Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı canlı anlatım izle