Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkasını açıkladı! "Gece 12'ye kadar bekledi..."

Eski hakemlerden Erman Toroğlu, hakem camiasına çöreklenmiş 140 akraba olduğunu belirtirken Türk futboluna artık ybancı başkanların geleceğini söyledi.
Erman Toroğlu ayrıca "Hakem aleminde geçmişteki günahları Serdar Tatlı'ya çıkardılar" dedi. İşte Serdar Tatlı'nın istifasının arkasındaki neden...
ERMAN TOROĞLU İSTİFANIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI!
'Dün bir toplantı oldu, Serdar Tatlı çağrılmadı. Gece 12'ye kadar telefon bekledi Serdar Tatlı. Telefon gelmeyince saat 10'da TFF'ye geldi ve istifa mektubunu verdi.
Metin Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.
Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.
Kulüpler toplantıda yeni gelcek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti.
Hakem aleminde geçmişteki günahları herhalde Serdar Tatlı'ya çıkardılar gibi geliyor bana.