Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkasını açıkladı! "Gece 12'ye kadar bekledi..."

ERMAN TOROĞLU İSTİFANIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI!

'Dün bir toplantı oldu, Serdar Tatlı çağrılmadı. Gece 12'ye kadar telefon bekledi Serdar Tatlı. Telefon gelmeyince saat 10'da TFF'ye geldi ve istifa mektubunu verdi.

Metin Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.

Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.