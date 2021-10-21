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    • Spor
    • 21.10.2021 15:41
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    • 21.10.2021 15:49
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    Erman Toroğlu Serdar Tatlı'nın istifasının perde arkasını açıkladı! "Gece 12'ye kadar bekledi..."

    Son dakika haberi... MHK Başkanı Serdar Tatlı ve MHK kurulları flaş bir kararla istifalarını açıkladı. Eski hakemlerden Erman Toroğlu ise istifa kararının perde arkasını A Spor'da değerlendirdi.

    Serdar Tatlı’nın istifasının perde arkasını açıkladı

    Eski hakemlerden Erman Toroğlu, hakem camiasına çöreklenmiş 140 akraba olduğunu belirtirken Türk futboluna artık ybancı başkanların geleceğini söyledi.

    Erman Toroğlu ayrıca "Hakem aleminde geçmişteki günahları Serdar Tatlı'ya çıkardılar" dedi. İşte Serdar Tatlı'nın istifasının arkasındaki neden...

    ERMAN TOROĞLU İSTİFANIN PERDE ARKASINI AÇIKLADI!
    'Dün bir toplantı oldu, Serdar Tatlı çağrılmadı. Gece 12'ye kadar telefon bekledi Serdar Tatlı. Telefon gelmeyince saat 10'da TFF'ye geldi ve istifa mektubunu verdi.

    Metin Tokat, Ankara'da hakem derneğinin başına bir vatandaşı getiriyor. Çöreklenmişler bu işe. Metin Tokat bunları yaptıktan sonra Serdar Tatlı 'Bu işi temizle' diyor.

    Çok net söylüyorum. Türk futboluna artık yabancı başkanlar gelecek. Onlar gelirse taraftarı sokağa davet etmek gibi rezillikleri görmeyiz ama.

    Kulüpler toplantıda yeni gelcek ismin yabancı olması gerektiğini ve Türk bir ismin bu değişimini yapamayacağını söylüyor. Uilenberg'in görevine son verilecek ve Serdar Tatlı yeni gelen yabancı ismin altında çalışacaktı. Bunun yerine istifa etti.

    Hakem aleminde geçmişteki günahları herhalde Serdar Tatlı'ya çıkardılar gibi geliyor bana.

        Hakemlikte akrabalık ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Gelen insanları maymun ediyorlar. Hakemlerin maaşlarının artmasını da bu isimler organize etti. Her kulüp kendi MHK başkanı adayını belirlemeli sonra seçilmeli. Böyle olsun ki sonra ağlamasınlar.

        İsim veriyorum Hasan Ceylan'ın oğlu hala gözlemcilik yapıyor. Çok isim var diyorum size. 140 tane akraba var. Bunlar doğru şeyler değil.

        'FIRAT AYDINUS TÜRKİYE'NİN EN TECRÜBELİSİ...'
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