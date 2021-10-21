Galatasaray Fenerbahçe UEFA maçları canlı nasıl izlenir? 21 Ekim Galatasaray Fenerbahçe maçları şifresiz izleme yolları!

GS FB MAÇLARI NASIL CANLI İZLENİR?

GS Lokomotiv maçı ve FB Antwerp maçı Exxen'de canlı naklen izlenebilecek. Ancak bunun için Exxen üye olup ExxenSpor paketine sahip olmaları gerekiyor. Bunun için Hesap ve Ayarlar kısmına girip, mevcut pakete ExxenSpor Paketi'ni eklemenk yeterli. Bu paketi satın alırken, eski paket iptal edilip, kullanılmayan günlerin iadesi yapılacak. Alınan yeni paket ile hem mevcut içerikler izlenmeye devam edilecek, hem de UEFA maçları seyredilebilecek.

EXXENSPOR ÜYELİK FİYATI

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.