Kartal’dan bile bile lades! Önlem alamadıkları Coates 2 gol atıp 1 penaltı yaptırdı

Beşiktaş'ın evinde Sporting Lizbon'a yenildiği maça damga vuran isim Sebastian Coates olmuştu. Portekizli stoper 2 gol birden atarken, takımına 1 de penaltı kazandırmıştı. Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı açıklamada golleri "şanssızlık" olarak değerlendirirken, Coates'in geçtiğimiz sezon da benzer gollere imza attığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldız geçen sezon 40 maçta 7 kez rakip ağları havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı. Sosyal medyada, "Teknik heyet Coates'i hiç analiz etmemiş" eleştirisi yapıldı.