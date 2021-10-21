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    Kartal’dan bile bile lades! Önlem alamadıkları Coates 2 gol atıp 1 penaltı yaptırdı

    Beşiktaş, Sporting’in stoperi Coates’e duran toplarda önlem almadı. Uruguaylı’nın 2 gol atıp 1 penaltı yaptırmasına engel olamadı. Yapılan bu ihmal Kartal’a çok pahalıya patladı...

    Kartal’dan bile bile lades!

    Beşiktaş'ın evinde Sporting Lizbon'a yenildiği maça damga vuran isim Sebastian Coates olmuştu. Portekizli stoper 2 gol birden atarken, takımına 1 de penaltı kazandırmıştı. Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı açıklamada golleri "şanssızlık" olarak değerlendirirken, Coates'in geçtiğimiz sezon da benzer gollere imza attığı ortaya çıktı. Tecrübeli yıldız geçen sezon 40 maçta 7 kez rakip ağları havalandırarak müthiş bir istatistik yakaladı. Sosyal medyada, "Teknik heyet Coates'i hiç analiz etmemiş" eleştirisi yapıldı.

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    Haberler Spor Kartal’dan bile bile lades! Önlem alamadıkları Coates 2 gol atıp 1 penaltı yaptırdı
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