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    Kadın Milli Takımımız İstanbul'da Bulgaristan ile karşılaşacak

    Kadın Milli Futbol Takımı'nın, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki kritik maçlar öncesi güveni tam... Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılma yolunda bugün İstanbul'da Bulgaristan'ı ağırlayacak.

    Kadın Milli Takımımız

    Turkcell'in ana sponsorluğundaki Kadın Milli Futbol Takımı'nın, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki kritik maçlar öncesi güveni tam... Ay-Yıldızlılar, H Grubu'ndaki ikinci ve üçüncü maçlarında galibiyet arayacak. Kadın Milli Futbol Takımımız, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Kupası'na katılma yolunda bugün İstanbul'da Bulgaristan'ı ağırlayacak. Milliler daha sonra 26 Ekim'de Sırbistan'a konuk olacak. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın tek hedefi 2 maçı da kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek.,

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