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    • Spor
    • 21.10.2021 17:00
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    • 21.10.2021 17:00
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    Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! O isim belli oldu

    Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu'nun ilk transferini Fenerbahçe'den yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Genç hocanın "kefilim" dediği Mauricio Lemos için devreye girileceği öğrenildi.

    Emre Belözoğlu’nun ilk transferi Fenerbahçe’den

    Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk transferini Fenerbahçe'den Mauricio Lemos'la yapmaya hazırlanıyor. 35 yaşındaki Alexandru Epureanu'nun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de görev aldığı dönemde 'kefilim' diyerek transfer ettiği Mauricio Lemos'u yeni sezonda kadrosuna katacak.

    FENERBAHÇE LEMOS TRANSFERİNDE ZORLUK ÇIKARMAYACAK
    Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği ve sezon sonuna kadar Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos transferinde Fenerbahçe'nin Başakşehir'e zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor. İki ekip arasındaki iyi ilişkiler ve Emre Belözoğlu faktörü sebebiyle transfere kesin gözüyle bakılıyor.

    1,5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1,5 milyon euro karşılığında Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'un Sarı-Lacivertlilerle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

        EMRE BELÖZOĞLU DÜN AÇIKLAMIŞTI
        Öte yandan Emre Belözoğlu dün yaptığı açıklamada "Bu haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Gelecek sene genç ve dinamik bir takım olma hedefimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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