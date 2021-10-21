Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! O isim belli oldu

EMRE BELÖZOĞLU DÜN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Emre Belözoğlu dün yaptığı açıklamada "Bu haftadan itibaren transfer çalışmalarına başlayacağız. Gelecek sene genç ve dinamik bir takım olma hedefimiz var. Gençleşmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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