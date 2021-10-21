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    Bir tarafta Fenerbahçe diğer tarafta ise Galatasaray! Haydi güldürün yüzümüzü

    UEFA sıralamasında büyük bir düşüş yaşayan Türk futbolu bu akşam çok kritik iki sınav verecek. Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak.

    Haydi güldürün yüzümüzü

    UEFA sıralamasında büyük bir düşüş yaşayan Türk futbolu bu akşam çok kritik iki sınav verecek. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak.

    HAKEM RUS IVANOV
    D Grubu'nda 2 maçta 1 puanda kalan Fener, Belçika ekibi Antwerp ile Kadıköy'de karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak maçta Rus hakem Sergei Ivanov düdük çalacak.

    CİMBOM ZİRVEDE
    E Grubu'nda 4 puanla lider durumda bulunan Galatasaray ise Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Saat 22.00'deki maçı Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Lokomotiv Stadı'ndaki karşılaşma Exxen'de canlı olarak ekranlara gelecek.

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    Haberler Spor Bir tarafta Fenerbahçe diğer tarafta ise Galatasaray! Haydi güldürün yüzümüzü
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