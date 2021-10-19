Beşiktaş - Sporting Lizbon | CANLI ANLATIM İZLE

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk ediyor.
Vodafone Park'taki mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.
Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı Exxen Spor'dan canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON | CANLI
Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi
SPORTİNG LİZBON: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus, Vinagre, Sarabia, Paulinho, Pote. (Muhtemel)
BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDAKİ 227. MAÇINA ÇIKIYOR
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 226 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 47. MAÇ
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 47. mücadelesini yapacak.